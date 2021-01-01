اطلاق ايفون 14 في سبتمبر المقبل و تسريبات حول تغيير الشكل



ايفون 14 ايفون 14

تترقب الأسواق ظهور الإصدار الجديد من سلسلة «أيفون» المقرر اطلاقها العام الجاري وفقا لخطة شركة أبل والتي تعمل على تقديم إصدارات حديثة سنويات لمستخدميها حول العالم، ويعتبر شهر سبتمبر هو الموعد السنوي لإطلاق الإصدار الجديد لأيفون 14 وفقا لاستراتيجية أبل .



وظهرت بعض الصور الجديدة لنماذج للموبايل الجديد رغم أنه من المتوقع أن تكون واجهات خارجية فقط للهواتف الفعلية.



ويعد من أهم التغيرات الموجودة حاليا هو غياب الطراز الخاص بالميني ايفون حيث تسعي أبل إلى التخلص من جهاز iPhone بحجم 5.4 بوصة، حيث تبين أنه لا يحظى بشعبية لدى العملاء.

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وتوفر ايفون أجهزة بمقايسس كبير منها 6.1 بوصة iPhone 14 و6.1 بوصة iPhone 14 Pro و6.7 بوصة iPhone 14 Max و6.7 بوصة iPhone 14 Pro Max.من المتوقع أن تبدو طرازات iPhone 14 مثل طرازات iPhone 13 بنفس التصميم ذي الحواف المسطحة.من المتوقع حدوث تغييرات طفيفة في حجم نتوء الكاميرا عبر التشكيلة.وفقًا لخطط ‌iPhone 14 Pro‌ Max التي شاركها Max Weinbach، ستبلغ سماكة الكاميرا في 2022 ‌iPhone‌ 4.17 ملم، أو 0.57 ملم أكبر من نتوء iPhone 13 Pro Max.المساحة التي يشغلها النتوء على ظهر آيفون ستزيد أيضًا في الحجم بنحو 5? في كل بُعد، بدءًا من العرض الحالي البالغ 35.01 ملم إلى 36.73 ملم والارتفاع من 36.24 ملم إلى 38.21 ملم. لا يزال يتعين علينا معرفة التغييرات النسبية في طرازات iPhone 14 القياسية.من المتوقع أيضًا أن تؤدي تغييرات نتوء الكاميرا هذه إلى إدخال تحسينات على الكاميرا فائقة الاتساع. أشارت الشائعات إلى أن طرازات iPhone 14 Pro قد تشهد تحسينات كبيرة في الكاميرا ذات الزاوية الواسعة وتحديثات للعدسة المقربة.يعتقد المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo أن طرازات 2022 Pro iPhone ستتميز بكاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل، والتي ستكون بمثابة تحسن كبير عن الكاميرا الحالية بدقة 12 ميجابكسل، وقدرات تسجيل الفيديو بدقة 8K.