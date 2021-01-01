زيادة جديده رسمية 10 آلاف جنيه على هيونداي أكسنت RB موديل 2022



هيونداي أكسنت RB هيونداي أكسنت RB

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيل لسيارات هيونداي في مصر، عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها أكسنت RB المجمعة محليا في السوق المصري، حيث بلغت هذه الزيادة 10 آلاف جنيه، وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة لهذا الموديل من السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 270 إلى 280 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).



- فئة ثانية من 280 إلى 290 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).

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- فئة ثالثة من 286 إلى 296 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).- فئة رابعة من 306 إلى 316 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).وتشترك هذه الفئات في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 125 حصان وعزمه 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).جدير بالذكر أن موديل 2022 يتم تقديمه بنفس مواصفات وتجهيزات موديل 2021 من السيارة، وهي كالتالي:فئة أولى GL:- مصابيح ضبابية أمامية.- نظام مانع لإدارة المحرك.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- تكييف يدوي.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- راديو ومشغل MP3.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- فرش داخلي من القماش.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.فئة ثانية SR:تشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- حافظة للنظارات الشمسية.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي (بدون راديو).فئة ثالثة DAB-ABS:تشمل جميع تجهيزات الفئات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- ديسكات للمكابح الخلفية.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي مع راديو.- بدون حافظة للنظارات الشمسية.فئة رابعة هايلاين:وتشمل جميع تجهيزات الفئات السابقة مضافا إليها:- عجلة قيادة قابلة للتعديل.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- زجاج نوافذ داكن.- ريموت كونترول.- سنسور خلفي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مقابض داخلية مطلية بالكروم.