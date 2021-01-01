وكيل سوزوكي يرفع أسعار بالينو وسياز موديلات 2022



بالينو وسياز بالينو وسياز

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل سيارات سوزوكي في مصر، عن تقديمها زيادة سعرية على موديلات 2022 من سياراتها سوزوكي بالينو وسوزوكي سياز، حيث بلغت هذه الزيادة 35 ألف جنيه، وبذلك أصبح سعر السيارتين كالتالي:



سوزوكي بالينو:



- فئة واحدة فقط من 274 ألف و900 جنيه إلى 309 ألف و900 جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).

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وتقدم سوزوكي مصر هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 95 حصان وعزم 130 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، والتحرك بسرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة فقط.أما بالنسبة لأهم التجهيزات التي تقدمها سوزوكي مصر هذا الموديل فتشمل الآتي:- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية LED.- مرايات جانبية كهربائية بإشارات جانبية.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.- نظام Start/Stop لتشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.- نظام تشغيل متوافق مع أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.- شاشة باللمس 7 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- راديو ومشغل أسطوانات مع منافذ AUX وUSB وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- سبويلر خلفي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.سوزوكي سياز:- فئة واحدة من 274 ألف و900 جنيه إلى 309 ألف و900 جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- نظام لتشغيل المحرك بزر بدون مفتاح.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام إنذار.- قفل مركزي للأبواب.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.