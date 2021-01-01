تعلن لامبورغيني عن إنتاج النسخة رقم 20,000 من هوراكان!



لامبورغيني لامبورغيني

أطلقت لامبورغيني هوراكان في عام 2014 ومنذ ذلك الوقت والسيارة من نجاح لآخر.



خلال 8 سنوات من إطلاقها فقط، أنتجت لامبورغيني 20,000 نسخة من السيارة وتأتي هذه النسخة من STO بتصميم مخصص لعميل من إمارة موناكو ، وتحمل السيارة محرك V10 ينتج 631 حصان.



جدير بالذكر أن أحدث إضافة إلى تشكيلة هوراكان هي فئة Tecnica التي وصلت قبل أيام فقط، والتي تشارك محركات STO وتقدم مزيج للحلبات والطرقات في سيارة واحدة، ولازال لدى لامبورغيني فئة أخرى من هوراكان ستكشف عنها هذا العام، ويتوقع أن تكون سيارة للطرق الوعرة.