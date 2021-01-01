تستعد هوندا لاطلاق سيفيك هايبرد 2023

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سيفيك هايبرد 2023

تستعد شركة هوندا لإطلاق السيارة سيفيك الهايبرد موديل 2023 إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلانها الانتهاء من إنتاج هوندا إنسايت هذا العام.

لم تنشر هوندا اي تفاصيل عن مجموعة نقل الحركة وإمكانيات سيفيك هايبرد الإصدار الأمريكي لكنها أصدرت الصور والمواصفات الفنية لإصدار القارة الأوروبية التي تعطي فكرة عما يمكن توقعه في شقيقتها الأمريكية.

ولكننا يمكن توقعها حيث تتشابه مجموعة نقل الحركة الهجينة بين هوندا انسايت و هوندا سيفيك الأوروبية، إنسايت تستخدم محركات ثنائية كهربائية ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر.

ومتوقع أن ينتج المحرك 181 حصانًا والمحرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تربو و سعة 1.5 لتر .

المصدر: Nile Motors

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