تبكير موعد صرف معاشات مايو.. موقف صرف مرتبات أبريل. و تفاصيل الزيادات وكيفية حسابها..



صرف معاشات مايو صرف معاشات مايو

يواصل أصحاب المعاشات صرف مستحقات شهر مايو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو .



كان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد"، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.



ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًا، ويحصون على مستحقاتهم بزيادة بنسبة 13% على أن تتم الزيادة مع معاشات شهر إبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر.

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تكلفة معاشات مايووبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه عن أشهر إبريل ومايو ويونيو وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل ومايو ويونيو وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيهالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/3/2022.موقف رواتب أبريلمن جهة أخرى، صرفت وزارة المالية المرتبات لنحو 33 هيئة ومصلحة ووزارة يوم الأربعاء الماضي، في الوزارات التالية: الآثار- التموين- قطاع الأعمال العام- الإسكان- التجارة والصناعة- الطيران المدني- الاتصالات- الثقافة- القوى العاملة-الداخلية- الأوقاف- السياحة- الصحة- البترول- التضامن الاجتماعي- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- شؤون مجلس النواب- الإنتاج الحربي- البيئة- النقل، وكذلك مديريات القوى العاملة- مديريات الشؤون الصحية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات التموين والتجارة الداخلية- مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات- مديريات الطرق والنقل، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- مجلس النواب- المجلس الأعلى للصحافة- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.كما صرفت المرتبات يوم الخميس في وزارات الشباب والرياضة- الزراعة واستصلاح الأراضي- التخطيط- الخارجية- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- المالية- الموارد المائية والري- العدل- التنمية المحلية- الكهرباء-الاستثمار والتعاون الدولي- التعليم العالي، ومديريات الخدمات بالمحافظات الآتية: مديريات الطب البيطري- مديريات الشباب والرياضة- مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين - مديريات التنظيم والإدارة- دواوين عموم المحافظات- مديريات الزراعةوكذلك هيئة النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة- الأزهر- الجامعات –اللجنة العليا للانتخابات- المحكمة الدستورية العليا- هيئة الرقابة الإدارية- رئاسة الجمهورية- الهيئة العامة للرقابة المالية- مجلس الدولة- دار الإفتاء المصرية- معهد الخدمات المالية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة.من المقرر أن يتم 26 و27 أبريل الصرف لجميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.