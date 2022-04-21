سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 23 أبريل 2022

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اسعار العملات

شهدت أسعار الدولار، اليوم السبت، استقرارًا، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.

وتقدم «بوابة الأهرام» التحديث الفوري لأسعار العملات ومنها الدولار.

سعر الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى

بنك مصر:
18.44 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:
18.44 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:
18.45 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي:
18.47 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري:
18.43 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟
سعر البيع العملات هو السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة.

أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلى من سعر البيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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