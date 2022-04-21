موانئ بورسعيد «17 سفينة» إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم 22 أبريل

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صورة الخبر: موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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