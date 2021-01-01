

OnePlus Ace OnePlus Ace

أعلنت شركة وان بلس، عن مواصفات هاتف OnePlus Ace وهو الهاتف الأول في هذه السلسلة، والذي سيتم إطلاقه في الأسواق الصينية والهندية نهاية أبريل.



بانر شركة رووك داخل الأخبار

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وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” مواصفات هاتف OnePlus Ace الجديد وكذلك أسعاره.

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مواصفات هاتف OnePlus Aceالشاشةيأتي الهاتف الجديد بشاشة من نوع AMOLED بقطر 6.7 بوصة، كما تعتمد على معدل 20:9 لتستحوذ على نسبة تبلغ حوالي 87.6 بالمائة من مساحة الهاتف الأمامية.بالإضافة إلى ذلك فإن الشاشة تدعم جودة Full HD Plus بدقة 2412 × 1080 بيكسل بكثافة 394 بيكسل لكل بوصة.وأيضًا تدعم معدل تحديث 120 هيرتز مع دعمها لعرض محتوى الفيديو بتقنية HDR10 Plus، مع قدرتها للوصول إلى معدلات سطوع قوية.وكذلك فإن الشاشة محمية بطبقة من زجاج كورنينج جوريلا جلاس الإصدار الخامس، وتشتمل على ماسح بصمة بصري مدمج في النصف السفلي من الشاشة.الكاميراكما يقع ثقب الكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة، والتي تتميز بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بقطر 1/3.09 بوصة بحجم بيكسل 1.0 ميكروميتر أمامها عدسة بفتحة f/2.4.وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بجودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية مدعومة تقنية مثبت الصورة الإلكتروني.ويوجد للهاتف الكاميرا الرئيسية الخلفية، والتي تقع في إطار عريض يتضمن عدسة بالأعلى في المنتصف بجوار إضاءة فلاش ليد وأسفله عدستان أخيرتان.وأيضًا تتكون الكاميرا من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميج بيكسل بقطر 1/1.56 بوصة بحجم بيكسل 1.0 ميكروميتر، أمامه عدسة عريضة بفتحة f/1.9.وكذلك تحتوي على كاميرا أخرى بدقة 8 ميجا بيكسل بفطر 1/4.0 بوصة وحجم بيكسل 1.12 ميكروميتر وهو لعدسة بالغة العرض بفتحة f/2.2 وبزاوية رؤية 120 درجة.بالإضافة إلى ذلك فإن بها كاميرا ثالثة خاصة بصور الماكرو وتبلغ دقتها 2 ميجا بيكسل بفتحة f/2.4، وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بجودة 4K بمعدلات 30/60 إطار في الثانية، وجودة 1080p بمعدلات 30/60/240 إطار في الثانية.بانر هيرمس داخل الأخبارالمعالجيعمل الهاتف بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 8100 Max ، مدمج به معالج رسوميات Mali-G610 MC6 .الذاكرةتم إصدار الهاتف بأكثر من إصدار، اثنين منهما بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت رام بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت للإصدار الأول و256 جيجابايت للإصدار الثاني.كما يوجد إصدار ثالث بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت رام بذكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت.علاوة على ذلك هناك إصدار رابع بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت رام بذكرة داخلية سعتها 512 جيجابايت.كما أن الذاكرة الداخلية من فئة UFS 3.1 ولا يدعم الهاتف بطاقات الذاكرة الخارجية ويعمل بنظام تشغيل اندرويد 12 بواجهة مستخدم ColorOS 12.1.البطاريةيعتمد الهاتف على بطارية سعة 4500 ميللي أمبير في الساعة مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 150 وات التي تقوم بشحن البطارية من صفر إلى 50 بالمائة في 5 دقائق فقط.كما يدعم الهاتف تقنية الشحن للاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.السعريأتي الهاتف اللونين الأزرق والأسودو بسعر يبلغ 2499 يوان صيني أي نحو 388 دولار أمريكي لإصدار 8/128 جيجابايت.كما يأتي بسعر يبلغ 2699 يوان صيني أي نحو 420 دولار أمريكي لإصدار 8/256 جيجابايت.أما إصدار 12/512 جيجابايت فيأتي بسعر يبلغ 2999 يوان صيني أي نحو 465 دولار أمريكي.بالإضافة إلى ذلك فإن الإصدار الأخير يأتي بسعر يبلغ 3499 يوان صيني أي نحو 543 دولار أمريكي.ومن المقرر أن يبدأ طرحه في الأسواق الصينية والهندية نهاية الشهر الجاري.