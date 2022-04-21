محام يوضح..لماذا يحظر تداول عملة «البيتكوين» في مصر وما عقوبة المخالفين؟

يتساءل الكثير من الناس عن أسباب حظر تداول العملة المشفرة البيتكوين، خصوصا بعد صدور قرار من البنك المركزي المصري بحظر التعامل بهذه العملات أو إصدارها، لاسيما أن مستخدمي البيتكوين في مصر قد وصل إلى مليوني شخص، وفقا لمنصة TripleA المعنية بالعملات المشفرة.
والتقت «الوطن» بالمحامي بسام أبو رحمة في بث مباشر، لتوضيح ماهية البيتكوين وماهي عقوبة إصدار العملات المشفرة طبقا للقانون؟، قائلا إن البيتكوين هو نظام دفع إلكتروني، لا تشبه العملات الورقية كونها مشفرة ومحمية بنظام تشفير معين، وظهرت نتيجة التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.
أسباب حظر تداول العملات المُشفرة
وأضاف المحامي أن الإشكالية في تداول البيتكوين كونها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، بمعنى أن هناك حلقة ثلاثية وهي الدائن والمدين والدولة، ففي حالة إصدار عملات البيتكوين فإن هناك طرف مفقود في هذه الحلقة، وهي الدولة ممثلة في البنوك، مما يتسبب في وجود اقتصاد موازي للاقتصاد المصري، ويحرمه من تحقيق الرقابة عليه، فمن حق الدولة الرقابة على العلميات المصرفية التي تجرى داخلها، بالإضافة لحرمان الدولة من كسب جزء من المبالغ نتيجة هذه التعاملات.
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