أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات صباح اليوم فى مصر 23 أبريل 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 10 جنيهات في السوق المحلية، صباح اليوم السبت 23 أبريل 2022، مقارنة بأسعار مساء أمس، في ظل عطلة البنوك الأسبوعية والإجازة الأسبوعية للأسواق العالمية.



واستقرت أسعار الذهب في البورصات العالمية على إنخفاض أمس، بتراجع بلغت نسبته 0.99%، مسجلة 1931.96 دولار للأوقية.



وينشر «أموال الغد» قائمة أ سعار الذهب في مصر اليوم وهي كالتالي:

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سعر الذهب اليوم عيار 21ارتفع الذهب عيار 21 في السوق المحلية صباح اليوم، مسجلًا نحو 1095 جنيهًا للجرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية.سعر الذهب اليوم عيار 24كما صعد سعر الذهب عيار 24، ليبلغ نحو 1251.5 جنيهًا للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.سعر الذهب عيار 18وفي ذات السياق، بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم ، نحو 938.5 جنيهًا للجرام.سعر الجنيه الذهب اليوموبدوره بلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 8760 جنيهًا، حيث يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.سعر الذهب عالميًااستقرت أسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم، على إنخفاض مساء أمس بنحو 0.99%، مسجلة 1931.96 دولار للأوقية.فقد انخفض الذهب 1% يوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مارس.إذ أدت المؤشرات على رفع سريع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار.وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إن زيادة سعر الفائدة بواقع نصف نقطة “ستكون مطروحة على الطاولة” عندما يجتمع البنك المركزي في مايو أيار.وعلى الرغم من اعتبار الذهب أحد الملاذات الآمنة أثناء ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.