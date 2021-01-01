علماء يضعون أيديهم على دليل حدوث «أكبر زلزال في تاريخ البشرية».وقع منذ 3800 عام..



أكبر زلزال في تاريخ البشرية أكبر زلزال في تاريخ البشرية

وجد علماء آثار حسب دراسة جديدة، دليلاً على حدوث أكبر زلزال معروف في تاريخ البشرية بلغت قوته 9.5 بمقياس ريختر، تسبب في حدوث تسونامي بطول 5 آلاف ميل (8 آلاف كيلومتر) ودفع السكان إلى هجرة السواحل القريبة لمدة 1000 عام.



وقع الزلزال منذ حوالي 3800 عام في منطقة شمال تشيلي عندما أدى تمزق الصفائح التكتونية إلى رفع ساحل المنطقة. وجد الباحثون أن التسونامي الذي أعقب الزلزال كان قوياً وأحدث أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 66 قدمًا (20 مترًا) وسافر على طول الطريق إلى نيوزيلندا، وألقى صخورًا بحجم السيارة مئات الأميال إلى داخل اليابسة.



تحدث هذه الزلازل عندما تتداخل الصفائح التكتونية للأرض فيما بينها، وتستمر القوى التي تسببت في اصطدامهما في الضغط على الصفائح لدرجة تتفكك عندها نقطة التلامس بينها مما يؤدي إلى حدوث تمزق هائل وإطلاق طاقة على شكل موجات زلزالية مدمرة.

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عثر العلماء على دليل حدوث هذا الزلزال الضخم من خلال اكتشافهم لبعض الرواسب الساحلية (الصخور والحصى والرمال الأصلية في المناطق الساحلية) والصخور البحرية والأصداف والحياة البحرية التي اكتشف العلماء أنها تعمقت في مناطق بعيدة في صحراء أتاكاما في تشيلي.وقال المؤلف المشارك للدراسة جيمس جوف، الجيولوجي بجامعة ساوثهامبتون في إنجلترا «وجدنا أدلة على وجود رواسب وكائنات بحرية كانت ستعيش في البحر قبل أن تترسب داخل الصحراء. هذه الرواسب كانت موجودة على مسافات بعيدة داخل اليابسة، لا يمكن أن تكون هذه عاصفة قذفت بهم إلى هناك».استخدم الباحثون الكربون المشع للتأريخ وإثبات صحة نظريتهم. وبعد تأريخ 17 نوعاً من الرواسب عبر سبعة مواقع حفر منفصلة على مسافة تزيد عن 370 ميلاً (600 كيلومتر) من الساحل الشمالي لتشيلي، وجد الباحثون أن أعمار المواد الساحلية خارج المكان تشير إلى أنه تم القذف بها إلى الداخل منذ حوالي 3800 عام.وظهرت أدلة أخرى أيضًا في شكل هياكل وجدران حجرية قديمة بناها البشر، ملقاة تحت رواسب تسونامي، مما يشير إلى أنه قد تم الإطاحة بها بسبب التيارات القوية من التسونامي العكسي.وقال جوف «بعد حدوث تسونامي، هجر السكان المنطقة مبتعدين عن نطاق الخطر، وعادوا للعيش على الساحل مرة أخرى بعد مرور 1000 عام. ظلت جزر جنوب المحيط الهادئ غير مأهولة عندما تعرضت لهذه الضربة القوية قبل 3800 عام، لكنها الآن مأهولة، والعديد منها أصبحت وجهات سياحية شهيرة».