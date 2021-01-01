علماء يحذرون وكالة ناسا من الغزو الفضائي

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صورة الخبر: ناسا
ناسا

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لإرسال بيانات للمجرات الأخرى عن كوكب الأرض والنظام الشمسي، لاعتقادها عن وجود حضارات أخرى خارج مجرة «درب التبانة»، وذلك من خلال رسالة تحتوي على صور رقمية للنظام الشمسي وسطح الكرة الأرضية وسكانها من الذكور والإناث، بالإضافة إلى التركيب الكيميائي الحيوي للحياة فيها، والحسابات الرياضية والفيزيائية الضرورية لإنشاء وسيلة «اتصال كوني» في المستقبل.

ونقلاً عن موقع archyde، حذر علماء من جامعة أكسفورد البريطانية، وكالة ناسا، أنه برغم من أهمية هذه الخطوة فإنها قد تؤدي عن غير قصد إلى غزو فضائي للأرض.

وتعد تلك الرسالة التي تنوي وكالة ناسا إرسالها، أول محاولة جادة للتواصل مع كائنات فضائية، وتحتوي على معلومات بسيطة عن البشرية والأرض، ومن المقرر أن تصل إلى منطقة تعرف باسم Messier 13.

والجدير بالذكر أن هذه الرسالة نسخة جديدة من رسالة Arecibo، التي تم إرسالها للفضاء عام 1974 باستخدام تلسكوب لاسلكي.

وتزدحم هذه المنطقة بملايين النجوم، وتُرجح وكالة ناسا أنه يوجد بها مخلوقات مثل الموجودة على الأرض، وتقترح إرسال تلسكوب جديد من أكبر التلسكوبات في العالم، وهو تلسكوب «راديو كروي» بفتحة يبلغ قطرها 500 متر.

وحذر الباحث السويدي أندرس ساندبرج، التابع لجامعة أكسفورد، أن مشاركة هذه المعلومات عن كوكب الأرض يمثل مخاطرة كبيرة على مستقبل الإنسانية، لأن الرسالة إذا وصلت لحضارات مُعاديه قد يواجه كوكب الأرض غزو فضائي.

المصدر: المصرى لايت

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