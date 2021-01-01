علماء يحذرون وكالة ناسا من الغزو الفضائي

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لإرسال بيانات للمجرات الأخرى عن كوكب الأرض والنظام الشمسي، لاعتقادها عن وجود حضارات أخرى خارج مجرة «درب التبانة»، وذلك من خلال رسالة تحتوي على صور رقمية للنظام الشمسي وسطح الكرة الأرضية وسكانها من الذكور والإناث، بالإضافة إلى التركيب الكيميائي الحيوي للحياة فيها، والحسابات الرياضية والفيزيائية الضرورية لإنشاء وسيلة «اتصال كوني» في المستقبل.
ونقلاً عن موقع archyde، حذر علماء من جامعة أكسفورد البريطانية، وكالة ناسا، أنه برغم من أهمية هذه الخطوة فإنها قد تؤدي عن غير قصد إلى غزو فضائي للأرض.
وتعد تلك الرسالة التي تنوي وكالة ناسا إرسالها، أول محاولة جادة للتواصل مع كائنات فضائية، وتحتوي على معلومات بسيطة عن البشرية والأرض، ومن المقرر أن تصل إلى منطقة تعرف باسم Messier 13.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!