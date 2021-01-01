إعلان مزيف لتطبيق «غير رسمي» يتسبب في فوضى بهاتفك.لمستخدمي آندرويد..



إعلان مزيف إعلان مزيف

يمثل أحد الإعلانات تهديداً كبيراً لأجهزة مستخدمي أندرويد، وعلى الرغم من أن الإعلان قد يبدو في نظر الكثيرون غير ضار، إلا أن الخبراء في «Dr. Web» اصدروا تحذيراً عاجلاً.



وبحسب موقع express، أوضح الخبراء أن الإعلان الذي يروج لتنزيل تطبيق واتساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل مصدر ضرر للمستخدمين دون درايتهم، حيث عادةً ما يقدم هذا البرنامج غير الرسمي الموجود بالإعلان، العديد من الميزات الإضافية غير الموجودة في تطبيق واتساب الأصلي، مثل إخفاء خيارات الحالة وحظر المكالمات، ما يجذب مستخدمي آندرويد بسهولة لتثبيت التطبيق، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بهذه الميزات على هواتفهم.



لكن ما لا يدركه الكثيرون أنه بمجرد التثبيت، يبدأ البرنامج الضار في إحداث فوضى في الهاتف تؤدي إلى سرقة الإشعارات وتوجيه المستخدمين إلى مواقع الويب الضارة دون علمهم، حيث قام المتسللين بتضمين برنامج يُطلق عليه اسم Android.Spy.4498، في بعض إصدارات التعديلات غير الرسمية من واتساب، بما في ذلك GBWhatsApp وOBWhatsApp وWhatsApp Plus، ثم قاموا بتوزيعها عبر مواقع الويب الضارة.

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لذلك نصح الخبراء بعدم تثبيت أي برنامج من مصادر غير رسمية مثل متجر جوجل، للبقاء أمنا وتجنب الضرر والإختراق.