تحذير من استخدام تطبيق رسائل جوجل بهذه الهواتف..لحماية البطارية..



تطبيق رسائل جوجل تطبيق رسائل جوجل

حذر متخصصون من استعمال تطبيق الرسائل القصيرة الخاصة بجوجل على أجهزة أندرويد، بدعوى أنها تستنزف طاقة بطارية الهاتف دون أن يدري المستخدم.



ورغم إصلاح الشركة لهذه المشكلة، فقد يعاني الهاتف المحمول من الأثر الجانبي لتطبيق رسائل جوجل حسب تقرير نشره موقع «lifehacker».



ونوه التقرير، إلى أن هذا التطبيق مثل العديد من تطبيقات الدردشة، فيحتوي على اختصار لالتقاط صورة سريعة أو مقطع فيديو.

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وبموجب هذه الميزة، يستطيع المستخدم التقاط صورة من موجز مباشر للوصول بشكل أسرع إلى ما يريد توثيقه، لكن على النقيض، يؤدي هذا الأمر إلى إجهاد بطارية جهاز أندرويد عادةً، وهذا بمجرد التوقف عن استخدام الميزة.وأشار التقرير، إلى أنه في حال توقف رسائل جوجل عن الوصول إلى الكاميرا، فإن هذا الخطأ يبقي الكاميرا نشطة دون أي تعليقات من التطبيق نفسه.وعرف المستخدمون المتأثرون مكان الخطأ، نظرًا لأن نظام أندرويد 12 يتفوق على أي تطبيق يستخدم الكاميرا.وذكر التقرير المنشور: «إبقاء الكاميرا مفتوحة لفترات طويلة من الوقت له تأثير كبير على بطاريتك، حيث يمكن لأي شخص قام بتنشيط الكاميرا عن طريق الخطأ أن يؤثر على عمر البطارية، هذا إلى جانب الآثار الأمنية لتطبيق يستخدم الكاميرا دون علمك».طريقة لمنع استنزاف رسائل جوجل لطاقة البطاريةولمواجهة الأزمة، كشف مدير اتصالات جوجل، سكوت ويستوفر، أن الشركة أصلحت المشكلة وأصدرت التصحيح للمستخدمين.ومع ذلك، لا يوجد إطار زمني حالي لهذا التنفيذ حسب إشارته، لذلك حتى يصل التصحيح إلى هاتف، المستخدم، فقد يحتاج إلى اتخاذ خطوة أو خطوتين لمنع استنزاف البطارية.وحدد التقرير خطوتين تحولان دون قوع هذا الخطأ، وهما كالآتي:. تأكد من إغلاق التطبيق من عرض Recents في أي وقت يخبرك أندرويد أن التطبيق يستخدم الكاميرا الخاصة بك.. يمكن إزالة أذونات رسائل جوجل لاستخدام الكاميرا، وهذا يعمل بشكل جيد فقط إذا لم تستخدم أبدًا ميزة الكاميرا داخل التطبيق على أي حال، وستجد هذا الخيار في إعدادات التطبيق من خلال الدخول إلى «الأذونات»، ثم اختيار «الكاميرا»، والضغط على «عدم السماح».