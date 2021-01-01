ما يلفت انتباهك أولا يحدد شخصيتك..شاهد جيدا..

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي رسمة يمكن أن يراها الأشخاص بصورة مختلفة عن الآخرين، وهذا الاختلاف يعبر عن شخصياتهم، بحسب ما تقول صحيفة "الصن" البريطانية.
وقالت "الصن" إن "وهما بصريا" انتشر على الإنترنت يكشف جوهر شخصية الإنسان، ويمكن رؤية الرسمة على أنها أشجار أو ناطحات سحاب في الوقت نفسه، لكن رؤية أي منهما أولا له دلالة كبيرة.
وكان من بين مشاركي الصورة، مدون الفيديو يحمل اسم (The Blondie Boys Shorts)، الذي قال إنها تكشف عن تفاصيل شخصيتك وأهدافك في الحياة.
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