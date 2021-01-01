لماذا ازدادت شعبيته؟ «BeReal» تطبيق جديد يهز عرش إنستجرام..



BeReal BeReal

في هذه الأيام، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالصور التي تم تعديلها بالفوتوشوب أو تغييرها بطريقة أخرى. ولكن هذا ليس هو الحال مع BeReal، والذي يتعلق كله بمشاركة المستخدمين صور حقيقية لحياتك في الوقت الفعلي. لمدة دقيقتين يوميًا، بدون فلاتر أو تحرير، مجرد صورة أصيلة وحقيقية.التجاعيد، والشعر الفوضوي، والماكياج الملطخ كلها معروضة ليراها متابعيك. بعبارة أخرى، أنت الحقيقي.



أصبح تطبيق BeReal يحظى بشعبية كبيرة، ويعتبر المنافس الأول لتطبيق الصور «إنستجرام»، على الرغم من حقيقة أنك ربما لم تسمع عنه مسبقًأ. تم إطلاق التطبيق لأول مرة في عام 2020، ولكن وفقًا لبيانات من Apptopia، اشترك حوالي 65? من مستخدميه في عام 2022. في الواقع، ارتفع عدد المستخدمين الشهريين النشطين في BeReal بأكثر من 315? خلال الأشهر القليلة الماضية.



بمجرد تحميل التطبيق، يمكنك النقر فوق خيار «تسجيل»، حيث توافق على تلقي رسائل بريد إلكتروني تسويقية من Insider، إضافة إلى عروض الشركات الأخرى وتقبل شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.

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وأشاد مستخدموه بهذا التطبيق، ووصفوه بأنه جديد وممتع، أما عن طريقة الاستخدام، فهو يسمح لك بالنشر مرة واحدة في اليوم بأوقات عشوائية، ويتلقى المستخدمون إشعارا بأن لديهم دقيقتين لالتقاط صورة حقيقية ونشرها عبر التطبيق.ويرى مستخدموه أنه من أهم مميزاته، هو التخلي عن الفلاتر، وعمليات إعادة استخدام الصور بعد التعديل عليها، ليكون مزيجاً من الصور الحقيقية إلا أنها ممتعة. كما أضافوا أنه نوع مختلف من الصور الشخصية عما اعتادوا عليه عادة، فالكاميرات الخلفية والأمامية تلتقط الصورة بوقت واحد، مما يجعل من الصعب تنسيق الإطار المثالي لها، وهذا هو الهدف من التطبيق.أما عن السلبيات، فإن بعض الناس يفتقدون أحياناً إلى الحرية باختيار زمن النشر، والتي تبلغ مدتها دقيقتين في BeReal، فهناك أوقات لا يتواجد الهاتف بقربك في ذلك الوقت المحدد، ما يعني أنه لا يمكنك النشر في ذلك اليوم بل ستتضمن صورتك فقط عدد الساعات التي تأخرت فيها عن التقاطها.