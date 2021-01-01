لماذا ازدادت شعبيته؟ «BeReal» تطبيق جديد يهز عرش إنستجرام..

في هذه الأيام، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالصور التي تم تعديلها بالفوتوشوب أو تغييرها بطريقة أخرى. ولكن هذا ليس هو الحال مع BeReal، والذي يتعلق كله بمشاركة المستخدمين صور حقيقية لحياتك في الوقت الفعلي. لمدة دقيقتين يوميًا، بدون فلاتر أو تحرير، مجرد صورة أصيلة وحقيقية.التجاعيد، والشعر الفوضوي، والماكياج الملطخ كلها معروضة ليراها متابعيك. بعبارة أخرى، أنت الحقيقي.
أصبح تطبيق BeReal يحظى بشعبية كبيرة، ويعتبر المنافس الأول لتطبيق الصور «إنستجرام»، على الرغم من حقيقة أنك ربما لم تسمع عنه مسبقًأ. تم إطلاق التطبيق لأول مرة في عام 2020، ولكن وفقًا لبيانات من Apptopia، اشترك حوالي 65? من مستخدميه في عام 2022. في الواقع، ارتفع عدد المستخدمين الشهريين النشطين في BeReal بأكثر من 315? خلال الأشهر القليلة الماضية.
بمجرد تحميل التطبيق، يمكنك النقر فوق خيار «تسجيل»، حيث توافق على تلقي رسائل بريد إلكتروني تسويقية من Insider، إضافة إلى عروض الشركات الأخرى وتقبل شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.
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