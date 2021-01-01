أسباب التهاب القولون التقرحي

يحدث التهاب القولون التقرحي عندما لا يعمل جهاز المناعة في الجسم بشكل صحيح، ويسبب التهابًا في البطانة الداخلية للقولون، فيؤدي التهيج والتورم بدوره إلى تقرحات وفتح تقرحات في البطانة.
يحميك جهاز المناعة لديك من العدوى والأمراض والأشياء التي لا تنتمي إلى جسمك، ولكن في أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب القولون التقرحي ، فإنه يهاجم جسدك عن طريق الخطأ.
يرسل خلايا الدم البيضاء التي تهاجم بطانة الأمعاء، هذا يؤدي إلى التهاب مستمر، لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يسبب التهاب القولون التقرحي، لكن الخبراء يعتقدون أن أحد الأشياء الثلاثة قد يؤدي إلى ذلك، بحسب ما نشره موقع WebMD.
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