تناول هذه الأطعمة لتغنيك عن تناول اللحوم

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تناول اللحوم


يُعتقد على نطاق واسع أنه لا توجد مصادر بروتين كافية لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا . لكن ربما هذه ليست المشكلة.

لمساعدتك في بعض المصادر الصحية للبروتينات النباتية ، وقدم موقع india express بعض الأطعمة التي يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي للفرد.

القلق الشائع بشأن الأنظمة الغذائية النباتية هو أنها قد تفتقر إلى البروتين الكافي . إذا كان الأمر كذلك ، يمكن استخدام هذه الخيارات كدليل لأي شخص مهتم بدمج المزيد من البروتينات النباتية في نظامهم الغذائي ، "

العدس: 100 جرام من العدس ستحصل على 7-8 جرام من البروتين. وتشمل العدس الأسود ، والحمص ، والفاصوليا ، والبازلاء ، والعدس الأخضر ، والفاصوليا السوداء ، إلخ.

فول الصويا: يعتبر فول الصويا من أكثر الأطعمة استهلاكا ، وذلك لسبب وجيه

تحتوي على كمية كبيرة من البروتين وتوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

المصدر: موقع india express

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