تناول هذه الأطعمة لتغنيك عن تناول اللحوم

يُعتقد على نطاق واسع أنه لا توجد مصادر بروتين كافية لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا . لكن ربما هذه ليست المشكلة.
لمساعدتك في بعض المصادر الصحية للبروتينات النباتية ، وقدم موقع india express بعض الأطعمة التي يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي للفرد.
القلق الشائع بشأن الأنظمة الغذائية النباتية هو أنها قد تفتقر إلى البروتين الكافي . إذا كان الأمر كذلك ، يمكن استخدام هذه الخيارات كدليل لأي شخص مهتم بدمج المزيد من البروتينات النباتية في نظامهم الغذائي ، "
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