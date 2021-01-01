بخطوات الشيف شربيني .. طريقة عمل الكفتة

طريقة عمل الكفتة
تعد الكفتة من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع وفى نفس الوقت تساعد فى توفير الميزانية مقارنة بأطباق اللحوم الأخرى .
نقدم لكم طريقة عمل الكفتة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الكفتة
لحمة مفرومة
7 بهارات
لية ضاني
بصل
بقدونس
ملح
فلفل أسود
زيت عباد الشمس
"لتتبيل الشواء"
ماء بصل
ماء طماطم
طريقة عمل الكفتة
* في الكبة الكهربائية افرمي البصل ثم صفيه من الماء وضعيه مع اللحم المفروم واللية والبهارات والملح والفلفل الأسود فى الكبة مرة أخرى وافرميهم حتى يكون القوام متماسك.
* صبعي الكفتة على أسياخ خشبية مع وتبليها بخليط ماء بصل مع ماء طماطم ثم ضعيها على شواية ساخنة وبعد ذلك توضع في صينية وادخليها فرن ساخن ليكتمل النضجها.
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