بخطوات الشيف شربيني .. طريقة عمل الكفتة



طريقة عمل الكفتة طريقة عمل الكفتة



تعد الكفتة من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع وفى نفس الوقت تساعد فى توفير الميزانية مقارنة بأطباق اللحوم الأخرى .

نقدم لكم طريقة عمل الكفتة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الكفتة



لحمة مفرومة

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7 بهاراتلية ضانيبصلبقدونسملحفلفل أسودزيت عباد الشمس"لتتبيل الشواء"ماء بصلماء طماطمطريقة عمل الكفتة* في الكبة الكهربائية افرمي البصل ثم صفيه من الماء وضعيه مع اللحم المفروم واللية والبهارات والملح والفلفل الأسود فى الكبة مرة أخرى وافرميهم حتى يكون القوام متماسك.* صبعي الكفتة على أسياخ خشبية مع وتبليها بخليط ماء بصل مع ماء طماطم ثم ضعيها على شواية ساخنة وبعد ذلك توضع في صينية وادخليها فرن ساخن ليكتمل النضجها.