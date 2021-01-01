لعلاج قرحة المعدة تناول هذه الأطعمة

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صورة الخبر: قرحة المعدة
قرحة المعدة


تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة، وهى من الأمراض التى ترتبط بشكل وثيق بالنظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، لذا لابد من اختيار الأطعمة بعناية شديدة خلال فترة العلاج من قرحة المعدة، حتى وإن كان المريض يتناول أدوية طبية.



وذكر موقع “healthline”، أن جرثومة المعدة من أبرز أسباب قرحة المعدة لذا فإنه يمكن دمج الأطعمة التى تساعد فى القضاء عليها ضمن خطة العلاج، ولكن بعد التأكد من وجود جرثومة المعدة بالفحوصات.

ومن أهم الأطعمة التى تساعد فى علاج قرحة المعدة: القرنبيط والكرنب والفجل والتفاح والتوت
والبلاك بيري والفراولة والكرز والفلفل والجزر والخضر الورقية، مثل اللفت والسبانخ، وزيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى والعسل والثوم والشاي الأخضر منزوع الكافيين والعرقسوس
والكركم.



ويحتوي البروكلي على سلفورافان، وهو مركب يعرض نشاطًا مضادًا للجرثومة المعدة، كما أظهرت أطعمة البروبيوتيك المخمرة نتائج واعدة في الدراسات السريرية لعلاج قرحة المعدة، لذا قد تمنع أطعمة الزبادي والميسو ومخلل الملفوف والكيمتشي، العدوى مرة أخرى.

المصدر: healthline

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