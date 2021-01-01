لعلاج قرحة المعدة تناول هذه الأطعمة

تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة، وهى من الأمراض التى ترتبط بشكل وثيق بالنظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، لذا لابد من اختيار الأطعمة بعناية شديدة خلال فترة العلاج من قرحة المعدة، حتى وإن كان المريض يتناول أدوية طبية.
وذكر موقع “healthline”، أن جرثومة المعدة من أبرز أسباب قرحة المعدة لذا فإنه يمكن دمج الأطعمة التى تساعد فى القضاء عليها ضمن خطة العلاج، ولكن بعد التأكد من وجود جرثومة المعدة بالفحوصات.
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