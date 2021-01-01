نصائح بسيطة لتحسين صحة الكبد



لتحسين صحة الكبد لتحسين صحة الكبد

يقع الكبد في الربع الأيمن العلوي من البطن، ويؤدي أكثر من 500 وظيفة في اليوم من إنتاج العصارة الصفراوية لهضم الطعام إلى إزالة السموم من الدم، ويشمل دورها بشكل رئيسي معالجة كل ما يأكله الإنسان ويشربه طوال اليوم.



يلعب الكبد أيضًا دورًا نشطًا في وظائف التمثيل الغذائي والتخليق في الجسم، وكونه جزءًا حيويًا من جسم الإنسان، فإن الحفاظ على صحة الكبد هو مسئولية أساسية للشخص، لأن أي عائق في عمل الكبد يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في عمل الجسم بالكامل.



هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحة الكبد، أكثرها شيوعًا هي عادات نمط الحياة، لذلك إذا كنت تنوي الحفاظ على صحة الكبد، فأنت بحاجة إلى تعديل أسلوب حياتك.

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ست نصائح لتحسين صحة الكبد-أضف الألوان إلى نظامك الغذائيإن أبسط طريقة لرعاية الكبد هي تناول طعام صحي، الخضار والفواكه مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك الداخلية وتعزيز الرفاهية العامة، كلما زادت الألوان التي ستضيفها إلى نظامك الغذائي، زادت العناصر الغذائية التي ستحصل عليها وستكون صحة الكبد أفضل، تجنب المنتجات المكررة والسكر والأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة.-الحفاظ على وزن صحييكون الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة تشمل أمراض الكبد، يضغط وزن الجسم الزائد على العضو ويجبرهم أيضًا على العمل بجدية أكبر، هناك أيضًا خطر متزايد للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، يمكن أن يساعد الوزن الصحي على زيادة كفاءة الكبد ويحافظ على صحتك باللون الوردي.- افحص تلف الكبدإذا كنت من الأشخاص الذين يشربون الخمر بكثرة أو كان لديك تاريخ عائلي من المشاكل المتعلقة بالكبد، فقم باختبار نفسك لمعرفة مخاطر تلف الكبد، يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في منع الحالة قبل أن تصبح شديدة.. ومهم بشكل خاص للعديد من الأشخاص هم:الحاملالخاضع لغسيل الكلىالمصاب بفيروس نقص المناعة البشريةمن لديه فحص للكبد أو مرض كبدي-ممارسة الجنس الآمنيمكن أن يعرضك الجنس غير المحمي لخطر الإصابة بالتهاب الكبد، وهي حالة تؤدي إلى التهاب الكبد، الجزء الأسوأ يصعب اكتشافه في المرحلة المبكرة، مما يؤدي إلى تأخير العلاج، هناك خمسة أنواع رئيسية من فيروسات التهاب الكبد - A و B و C و D و E.يمكن أن ينتقل الالتهاب الكبدي B و C من خلال ممارسة الجنس دون وقاية أو التواصل مع شركاء متعددين.-تناول الدواء بشكل صحيحإذا كنت تتناول دواءً لأي حالة صحية أو كنت تتناول أي نوع من المكملات الغذائية، فتأكد من تناول الجرعة كما هو موصوف من قبل الطبيب، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول أي دواء وطويل الأمد إلى تلف الكبد على المدى الطويل، إذا لاحظت أي آثار جانبية بعد تناول أي دواء مثل الطفح الجلدي والغثيان، تحدث إلى طبيبك.-احصل على التطعيملتقليل مخاطر تلف الكبد، احصل على تطعيم ضد التهاب الكبد A والتهاب الكبد B. وقد يكون ذلك مهمًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل متعلقة بالكبد في المستقبل، تحدث إلى طبيبك قبل اتخاذ أي قرار.