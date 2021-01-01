علي جمعة يشرح حكم التبني في الإسلام



الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الله سبحانه وتعالى رزق سيدنا محمد بأولاد وهم القاسم وعبد الله، ورزقه الله بإبراهيم من السيدة ماريا القبطية عليها السلام وجميعهم ماتوا صغارا.



وأضاف جمعة خلال برنامجه القرآن العظيم على صدى البلد أن التبني حرام في الإسلام.



وأوضح أن زيد بن ثابت كان عبدا عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه سيدنا محمد، وقام حينها القوم بتسمية زيد بـ زيد بن محمد وهو ما اشتهر به.

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وتابع الدكتور على جمعة أن سيدنا محمد رزقه الله تعالى بالإناث وهم زينب، ورقية وأم كلثوم، وفاطمة عليهن السلام وجميعهن ماتوا في حياته ما عدا السيدة فاطمة.قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته تحدث مع السيدة فاطمة رضي الله عنها فَسَارَّهَا بشيء.وأضاف على جمعة أن النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قال مَرْحَبًا بابْنَتي، ثُمَّ أجْلَسَهَا عن يَمِينِهِ، أوْ عن شِمَالِهِ، ثُمَّ أسَرَّ إلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ أسَرَّ إلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ، فَقُلتُ: ما رَأَيْتُ كَاليَومِ فَرَحًا أقْرَبَ مِن حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قالَ، فَقالَتْ: ما كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتَّى قُبِضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلْتُهَا، فَقالَتْ: أسَرَّ إلَيَّ: إنَّ جِبْرِيلَ كانَ يُعَارِضُنِي القُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وإنَّه عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، ولَا أُرَاهُ إلَّا حَضَرَ أجَلِي، وإنَّكِ أوَّلُ أهْلِ بَيْتي لَحَاقًا بي. فَبَكَيْتُ، فَقالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أهْلِ الجَنَّةِ -أوْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ؟ فَضَحِكْتُ لذلكَوأضاف على جمعة أن السيدة فاطمة أتت من الدنيا إلى دار الحق بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بابنا الي الله والله سبحانه وتعالي يقول إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ".