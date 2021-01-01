فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، اليوم الجمعة، إعادة مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عن قارة أمريكا الجنوبية.
وأرسل “ فيفا” خطابًا للاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي يخطرهما خلاله بإعادة المباراة يوم 22 سبتمبر المقبل.
وكانت مباراة البرازيل والأرجنتين التي أُقيمت يوم 5 سبتمبر الماضي ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، قد تم إيقافها بعد اقتحام مسئولين في وزارة الصحة البرازيلية للملعب، ومطالبتهم بإخراج 4 لاعبين أرجنتينين من الملعب بسبب أمر يتعلق بالصحة والسلامة الخاصة بكورونا.
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