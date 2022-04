5 فيتامينات يجب أن تتناولها يوميا

فيتامينات فيتامينات



تحتاج أجسامنا إلى الفيتامينات بجانب النظام الغذائي الذي نتبعه؛ حيث أن أغلب الأنظمة الغذائية التي نتبعها تفتقر إلى القيمة الغذائية والفيتامينات، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل نزيف اللثة وتقرحات الفم وضعف الرؤية الليلية وغير ذلك.



فيتامينات هامة يحتاجها الجسم



وقال الدكتور رأي رضا المردي، اختصاصي تغذية معتمد ومدرب تمرينات بدنية متخصص، أن الحصول على الفيتامينات تمنع الإصابة بالشيخوخة المبكرة، وتحافظ على لحالة المزاجية، بالإضافة إلى أنها تعزز مناعة الجسم، وفقا لما نشر في موقع Eat This Not That .

قد يعجبك أيضا...

وأضاف المردي، انه استشارة الطبيب والقيام بعمل فحوصات قبل الحصول على الفيتامينات لمعرفة المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومواعيدها والجرعة المناسبة لكل حالة، ومن أبرز الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ما يلي :- فيتامين A :يوضح المردي أن فيتامين A هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يلعب دورًا في الحفاظ على صحة البصر والجلد. كما أنه ضروري لتكوين العظام والحفاظ عليها بشكل صحيح. كما يساعد على منع الالتهابات وعلى سرعة التئام الجرو".وينصح المردي، بأن أفضل طريقة "للحصول على الاحتياجات اليومية من فيتامين A هي تناول الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ واللفت والبروكلي والشمام والمانجو والمشمش والخوخ والبابايا والطماطم"، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا "تناول مكمل غذائي إذا كان الشخص لا يأكل ما يكفي من هذه الأطعمة".- فيتامين B6 :وأكد المردي أن "فيتامين B6 فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو ضروري لوظيفة الأعصاب الطبيعية وإنتاج خلايا الدم الحمراء. كما يشارك في إنتاج البروتين وتكاثر الحمض النووي، ويساعد فيتامين B6 الجسم على إنتاج السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين والإيبينفرين والنواقل العصبية الأخرى المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، وينظم أنماط النوم والشهية ومستويات الطاقة، وتحفيز الحاة المزاجية الجيدة ، ويسهم في استجابات الإجهاد ومعدل ضربات القلب وضغط الدم والإثارة، أما الإبينفرين فيساعد في إفراز الأدرينالين ويمكن أن يزيد اليقظة".