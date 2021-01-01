ملياردير روسي يفتح النار علي بوتين بسبب الحرب بأوكرانيا



بوتين بوتين

انتقد أوليغ تينكوف، الملياردير الروسي المؤسس لبنك رقمي روسي كبير "الحرب المجنونة" لروسيا في أوكرانيا وحث الغرب على مساعدة الرئيس فلاديمير بوتين في إيجاد مخرج "لوقف هذه المذبحة".



بدأ هجوم روسيا الوحشي على جارتها منذ ما يقرب من شهرين. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن آلاف المدنيين الأوكرانيين قد قتلوا وجرحوا وفر الملايين من البلاد.



قال رجل الأعمال الروسي، الذي أسس بنك تينكوف العام 2006، في منشور على إنستغرام يوم الثلاثاء إن 90? من الروس كانوا يعارضون الحرب وإن مسؤولي الكرملين كانوا في حالة صدمة لأنهم لن يكونوا قادرين على قضاء الصيف في البحر الأبيض المتوسط.

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وكتب: "لا أرى مستفيداً واحداً من هذه الحرب المجنونة."كان تينكوف من بين 65 فردًا وكيانًا عاقبتهم المملكة المتحدة في 24 مارس بسبب "دعمهم الغزو الروسي غير القانوني". يمتلك تينكوف 35? من الشركة الأم لبنك تينكوف، مجموعة TCS، وتبلغ ثروته حوالي 3.5 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ.جمدت العقوبات الغربية ما يقرب من 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية وأغرقت الاقتصاد في ركود عميق. خرجت العشرات من الشركات العالمية من البلاد، وأغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام شركات الطيران والطائرات الروسية.وكتب تينكوف: "موظفو الكرملين في حالة صدمة لأنهم ليسوا وحدهم، ولكن أطفالهم لن يذهبوا إلى البحر المتوسط هذا الصيف. يحاول رجال الأعمال إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم."في إشارة إلى الرمز الغامض الذي ظهر على الدبابات الروسية والذي أصبح علامة على الدعم الشعبي للحرب في روسيا، قال تينكوف إن هناك "أغبياء يكتبون الحرف Z ولكن هناك حوالي 10? أغبياء في جميع البلدان. 90? من الروس هم ضد هذه الحرب."وانتقل إلى اللغة الإنجليزية في نهاية منشوره، ودعا الغرب إلى "منح السيد بوتين مخرجًا واضحًا لحفظ ماء وجهه ووقف هذه المذبحة." وقال: "أرجوكم كونوا أكثر عقلانية وإنسانية."وتأتي دعوة تينكوف للسلام في أعقاب نداءات مماثلة من قادة أعمال روس آخرين.دعت شركة النفط الروسية "لوك أويل" إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا. كما تحدث الأوليغارشيان ميخائيل فريدمان وأوليغ ديريباسكا ضد الصراع في أواخر فبراير بعد الغزو الروسي.كتب فريدمان، المولود في غرب أوكرانيا، في رسالة إلى الموظفين أنه يريد لـ "إراقة الدماء" أن تنتهي. وقال ديريباسكا في منشور على تلغرام: "السلام مهم جدًا! يجب أن تبدأ المفاوضات في أسرع وقت ممكن!"وكان قد دعا رئيس شركة المعادن الروسية "روسال" قبل أسبوعين لإجراء تحقيق محايد في مقتل مدنيين في بلدة بوتشا أثناء احتلال القوات الروسية لها.