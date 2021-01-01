بوريس جونسون يتوقع .. روسيا قد تكسب الحرب في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إن لدى روسيا "إمكانية واقعية" لكسب الحرب في أوكرانيا، ووصف الوضع هناك بأنه "لا يمكن التنبؤ به" في الوقت الحالي.
وأضاف جونسون، في حديث للصحفيين في نيودلهي خلال زيارة للهند، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه "جيش ضخم، لكن لديه موقف سياسي صعب للغاية لأنه ارتكب خطأ فادحًا، و الخيار الوحيد الذي لديه الآن هو محاولة الاستمرار في استخدام أسلوبه المروع في محاولة لطحن الأوكرانيين".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني أن بوتين "قريب جدا من تأمين جسر بري في مدينة ماريوبول الأوكرانية"، وقال بوريس جونسون: "أخشى أن الوضع لا يمكن التنبؤ به في هذه المرحلة. علينا فقط أن نكون واقعيين بشأن ذلك".
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