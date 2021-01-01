أردوغان الهدف من علاقات تركيا مع إسرائيل "الدفاع عن "القضية الفلسطينية"

رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهدف من العلاقات مع إسرائيل "الدفاع عن القضية الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الأربعاء.
وقال أردوغان أمام كتلته في البرلمان التركي: "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل"، حسب قوله.
وأضاف الرئيس التركي قائلا: "الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر"، حسب تعبيره.
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