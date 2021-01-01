مهاجمأ إبراهيم عيسى: علاء مبارك كفاية استفزاز

وجه نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، انتقادا للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الجمعة، بسبب حديثه مطلع الشهر الجاري عن أن صلاة التراويح "ليست سنة"، مطالبا إياه بالكف عن "الاستفزاز".
وقال مبارك أ.إعيسى وقف احتراماً لفيلم أصحاب ولا أعز وهو حر؛ وغضب من صيدلي يقرأ القرآن فى الصيدلية ثم شكك فى رحلة المعراج واعتبرها وهمية ثم خرج علينا فى الشهر الكريم ليفاجئنا ان صلاة التراويح ليست من السنة".
وأضاف نجل الرئيس المصري السابق قائلا: "أخشى الهبدة القادمة يفاجئنا ان صلاة التهجد ايضاً ليست سنة... رجاء يا أستاذ كفاية استفزاز"، حسب قوله.
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