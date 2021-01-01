مهاجمأ إبراهيم عيسى: علاء مبارك كفاية استفزاز

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علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى

وجه نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، انتقادا للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الجمعة، بسبب حديثه مطلع الشهر الجاري عن أن صلاة التراويح "ليست سنة"، مطالبا إياه بالكف عن "الاستفزاز".

وقال مبارك أ.إعيسى وقف احتراماً لفيلم أصحاب ولا أعز وهو حر؛ وغضب من صيدلي يقرأ القرآن فى الصيدلية ثم شكك فى رحلة المعراج واعتبرها وهمية ثم خرج علينا فى الشهر الكريم ليفاجئنا ان صلاة التراويح ليست من السنة".

وأضاف نجل الرئيس المصري السابق قائلا: "أخشى الهبدة القادمة يفاجئنا ان صلاة التهجد ايضاً ليست سنة... رجاء يا أستاذ كفاية استفزاز"، حسب قوله.

وكان قد قال عيسى مطلع شهر رمضان الجاري إن صلاة التراويح "ليست سنة"، وأضاف قائلا: "صلاة تراويح ليست سنة... هي ليست فرض قطعا ولا سنة... وصلاتها جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه"، حسب قوله.

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "الأصل في صلاة التراويح أن تصليها وحدك والنبي لم يصلها جماعة... فأنت تصلي صلاة ليست فرض... فلماذا الميكروفون"، على حد تعبيره.

المصدر: arabic.cnn

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