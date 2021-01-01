تطلق Oppo جهاز التلفاز الذكي K9x بسعر منخفض ودقة عرض 4K



Oppo Oppo

أعلنت شركة Oppo عن جهاز التلفاز الذكي K9x اليوم في السوق الصيني، والذي ينطلق بدقة عرض 4K ومستوى تسعير منخفض.



تقدم Oppo إصدارها الجديد من أجهزة التلفاز الذكية بعدد من المميزات، والتي تتضمن حماية العين من الإضاءة الزرقاء، وبرمجيات لتحسين الصورة، وأيضاً تقنية Dolby Atmos.



ويتميز K9x بمستوى تسعير منخفض مقارنة بجهاز K9، وتأتي الشاشة بحجم 65 إنش، مع إضاءة LED خلفية لدعم محتوى 4K بكفاءة أعلى.

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أيضاً تدعم الشاشة إنتاج ألوان 10.7 مليار لون، كما أن خورازمية AI PQ ستعمل على تحسين الصورة في إطار تلو الأخر.ويأتي K9x Smart TV بسطوع 280 nit، كما تدعم الشاشة محتوى HDR، كما يضم مكبرات صوتية ستريو بقدرة 20 W، ويدعم تقنية Dolby Audio.كما يدعم الجهاز معالج رباعي الأنوية ARM Cortex-A53، ويأتي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت رام.ويرتكز الجهاز على واجهة ColorOS TV، ويتضمن 3 من منافذ HDMI، ومنفذ Ethernet، ويدعم تقنية Wi-Fi بتردد ثنائي لإتصال لاسلكي سلس.أيضاً من المقرر أن ينطلق جهاز Oppo K9x الذكي بسعر 341 دولار في 28 من أبريل، ويتوفر بسعر 388 دولار بعد إنتهاء فترة الحجز المسبق.