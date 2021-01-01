تكشف Asus عن جهاز ZenBook S 13 بمعالج AMD وZenBook Pro 15 Flip بمعالج إنتل

Asus
أعلنت شركة Asus اليوم عن جيل جديد من أجهزة الحاسب المحمول المميزة بشاشة OLED والتي تشمل جهاز ZenBook S13 بمعالج AMD، وجهاز ZenBook Pro Flip بمعالج إنتل.
ينطلق جهاز ZenBook S13 بشاشة OLED، ومعالج Ryzen 7 6800U من AMD، وكرت شاشة مدمج Radeon 680M، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5-6400، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD.
بينما يأتي ZenBook Pro Flip بشاشة OLED بحجم 15 إنش، ومعالج إنتل Core i7-12700H، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام LPDDR5-4800، وسعة 1 تيرابايت في سعة PCIe 3.0 SSD، مع كرت شاشة ARC A370M.
مواصفات ZenBook S 13 OLED
شاشة OLED بحجم 13 إنش بخاصية اللمس ودقة 2880 في 1800 بيكسل، وأبعاد 16:10، مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla NBT، وتدرج لوني بنسبة 100% من ألوان DCI-P3
دعم Asus Pen 2.0
رقاقة معالج AMD Ryzen 7 6800U التي تدعم سرعة 4.7 GHz، وكرت شاشة Radeon 680M مدمج بمعمارية RDNA2
ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5-6400
سعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 NVMe SSD بسرعة 6500 ميجابت لكل ثانية
دعم تقنية Dolby Vision في شاشة OLED، وتقنية Dolby Atmos في الصوتيات مع مكبرات صوتية من Harman Kardon
3 من منافذ USB-C 3.2 Gen 2، ومدخل للصوتيات
يدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2
تصميم معدني من الألومنيوم لهيكل الجهاز مع بطارية بقدرة 67 Wh لعمر شحن يصل إلى 10 ساعات
مواصفات جهاز ZenBook Pro 15 Flip
شاشة OLED بحجم 15 إنش ودقة عرض 2880 في 1620 بيكسل، دعم ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ودعم معدل تحديث 120 Hz
رقاقة معالج Intel Core i7-12700H
كرت شاشة مدمج ARC A370M وذاكرة GDDR6 VRAM 6 جيجا بايت رام
ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام LPDDR5-4800
سعة تخزين 1 تيرابايت في PCIe 3.0 NVMe SSD
كاميرة IR ودعم Windows Hello
لوحة مفاتيح بإضاءة RGB
لدعم لتقنية Dolby Vision، وتقنية Dolby Atmos
يضم 2 من منافذ Thunderbolt 4، ومخرج HDMI 2.0
يدعم تقنية Wi-Fi 6E والبلوتوث 5.2
يضم بطارية بقدرة 96 Wh.
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