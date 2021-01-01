تكشف Asus عن جهاز ZenBook S 13 بمعالج AMD وZenBook Pro 15 Flip بمعالج إنتل

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أعلنت شركة Asus اليوم عن جيل جديد من أجهزة الحاسب المحمول المميزة بشاشة OLED والتي تشمل جهاز ZenBook S13 بمعالج AMD، وجهاز ZenBook Pro Flip بمعالج إنتل.



ينطلق جهاز ZenBook S13 بشاشة OLED، ومعالج Ryzen 7 6800U من AMD، وكرت شاشة مدمج Radeon 680M، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5-6400، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD.



بينما يأتي ZenBook Pro Flip بشاشة OLED بحجم 15 إنش، ومعالج إنتل Core i7-12700H، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام LPDDR5-4800، وسعة 1 تيرابايت في سعة PCIe 3.0 SSD، مع كرت شاشة ARC A370M.

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مواصفات ZenBook S 13 OLEDشاشة OLED بحجم 13 إنش بخاصية اللمس ودقة 2880 في 1800 بيكسل، وأبعاد 16:10، مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla NBT، وتدرج لوني بنسبة 100% من ألوان DCI-P3دعم Asus Pen 2.0رقاقة معالج AMD Ryzen 7 6800U التي تدعم سرعة 4.7 GHz، وكرت شاشة Radeon 680M مدمج بمعمارية RDNA2ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5-6400سعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 NVMe SSD بسرعة 6500 ميجابت لكل ثانيةدعم تقنية Dolby Vision في شاشة OLED، وتقنية Dolby Atmos في الصوتيات مع مكبرات صوتية من Harman Kardon3 من منافذ USB-C 3.2 Gen 2، ومدخل للصوتياتيدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2تصميم معدني من الألومنيوم لهيكل الجهاز مع بطارية بقدرة 67 Wh لعمر شحن يصل إلى 10 ساعاتمواصفات جهاز ZenBook Pro 15 Flipشاشة OLED بحجم 15 إنش ودقة عرض 2880 في 1620 بيكسل، دعم ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ودعم معدل تحديث 120 Hzرقاقة معالج Intel Core i7-12700Hكرت شاشة مدمج ARC A370M وذاكرة GDDR6 VRAM 6 جيجا بايت رامذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام LPDDR5-4800سعة تخزين 1 تيرابايت في PCIe 3.0 NVMe SSDكاميرة IR ودعم Windows Helloلوحة مفاتيح بإضاءة RGBلدعم لتقنية Dolby Vision، وتقنية Dolby Atmosيضم 2 من منافذ Thunderbolt 4، ومخرج HDMI 2.0يدعم تقنية Wi-Fi 6E والبلوتوث 5.2يضم بطارية بقدرة 96 Wh.