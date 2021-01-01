هاتف OnePlus Ace بمعالج Dimensity 8100-MAX



OnePlus Ace OnePlus Ace

أعلنت شركة وان بلس اليوم عن هاتف OnePlus Ace الذي ينطلق بمعالج Dimensity 8100-MAX المخصص وتقنية الشحن السريع بقدرة 150W.



يتميز هاتف OnePlus Ace بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 120H، ومعدل لمس 360Hz والذي يصل إلى 720Hz في الألعاب.



كما تدعم الشاشة تدرج لوني بنسبة 100% من ألوان DCI P3، وتدعم محتوى HDR10 Plus، وتصل الشاشة في أعلى سطوع إلى 1000 nit.

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ويتميز الهاتف بتصميم مسطح في الإطارات مع زوايا دائرية، وتتضمن إعدادات الكاميرة ثلاثة من المستشعرات تشمل مستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل والذي يدعم التثبيت البصري، وتسجيل فيديو 4K مع نمط تصوير ليلي.كما يأتي المستشعر Sony IMX355 الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل ويدعم لقطات macro، ويأتي مستشعر ISOCELL S5K3P9SP للسيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.أيضاً يتميز هاتف OnePlus Ace برقاقة معالج Dimensity 8100-MAX، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.كما يدعم الهاتف تقنية HyperBoost للألعاب، لثبات الإطارات في الألعاب، وينطلق بنظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS 12، أيضاً يضم الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 150W.ويدعم الهاتف معايير TUV Rheinland، ويدعم تقنية البلوتوث 5.2، كما يأتي بمنفذ USB C، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويضم محرك X-axis، مع نظام تبريد يشمل غرف حرارية وأكبر مساحة في نظام تبريد.ومن المقرر أن يتوفر OnePlus Ace باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأزرق، بسعر يبدأ من 387 دولار للنموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويأتي أعلى نموذج بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 542 دولار.