رسمياً سامسونج تعلن عن رقاقة معالج Exynos 1280

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معالج Exynos 1280

أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Exynos 1280 التي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومعمارية EUV والتي تدعم إصدارات الشركة المتوسطة من هواتف Galaxy A33 وGalaxy A53 وأيضاً Galaxy M33.

يتميز معالج Exynos 1280 بعملية تصنيع سامسونج EUV من سامسونج بدقة 5 نانومتر، كما تتضمن 8 من الأنوية والتي تشمل 2 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.4Ghz، و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz بعمق 64 بت، مع كرت الشاشة Arm Mali-G68.

أيضاً يضم المعالج محرك للذكاء الإصطناعي مع NPU، و4.3 TOPS، كما يضم شريحة مودم تدعم 5G NR Sub-6GHz، و5G NR mmWave 1 بسرعة 2.55 جيجابت لكل ثانية في DL، و1.28 جيجابت لكل ثانية في UL وشرائح 5G متعددة في الأسواق العالمية.

كما تدعم الرقاقة تقنية Wi-Fi 802.11ac MIMO ثنائي التردد 2.4/5G، أيضاً يمكن للرقاقة أن تدعم مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، أو إعدادات ثلاثية للكاميرة بدقة 16 ميجا بيكسل، وتسجيل أو تشغيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

كما يدعم المعالج شاشة بجودة عرض FHD Plus، ومعدل تحديث 120 Hz، ويدعم أيضاً ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين UFS v2.2، ويأتي معالج Exynos 1280 بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.2.

المصدر: بوابه المتميز

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