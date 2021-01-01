رسمياً سامسونج تعلن عن رقاقة معالج Exynos 1280

أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Exynos 1280 التي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومعمارية EUV والتي تدعم إصدارات الشركة المتوسطة من هواتف Galaxy A33 وGalaxy A53 وأيضاً Galaxy M33.
يتميز معالج Exynos 1280 بعملية تصنيع سامسونج EUV من سامسونج بدقة 5 نانومتر، كما تتضمن 8 من الأنوية والتي تشمل 2 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.4Ghz، و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz بعمق 64 بت، مع كرت الشاشة Arm Mali-G68.
أيضاً يضم المعالج محرك للذكاء الإصطناعي مع NPU، و4.3 TOPS، كما يضم شريحة مودم تدعم 5G NR Sub-6GHz، و5G NR mmWave 1 بسرعة 2.55 جيجابت لكل ثانية في DL، و1.28 جيجابت لكل ثانية في UL وشرائح 5G متعددة في الأسواق العالمية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!