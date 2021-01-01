إيلون ماسك: الحياة على المريخ لن تكون فاخرة.“قد لا تتمكن من العودة”



إيلون ماسك إيلون ماسك

لن يكون استعمار المريخ لضعاف القلوب، وفقا لما قاله إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس”.



وقال ماسك في مقابلة بالفيديو مع كريس أندرسون، رئيس مؤتمرات TED، نُشرت يوم الاثنين: “من المهم جدا التأكيد على أن كوكب المريخ، خاصة في البداية، لن يكون فاخرا. سيكون عملا شاقا وخطيرا وضيقا وصعبا”.



وقارن الملياردير جهود تجنيد المريخ بإعلان من القرن العشرين لرحلة استكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية مع المستكشف إرنست شاكلتون. وفضح الإعلان منذ ذلك الحين باعتباره أسطورة، لكنه دعا الرجال الراغبين في الذهاب في “رحلة محفوفة بالمخاطر” وقال إن العودة الآمنة “مشكوك فيها”.

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وقال موسك: “عرض البيع للذهاب إلى المريخ هو “إنه أمر خطير. قد لا تتمكن من العودة. إنه صعب، إنه عمل شاق”.وسيكون العيش على كوكب المريخ، بمتوسط ??درجة حرارة -62.22 درجة مئوية (-80 درجة فهرنهايت)، أصعب بكثير من العيش في أنتاركتيكا، وهي منطقة بمتوسط ??درجة حرارة -56.67 درجة مئوية (-70 درجة فهرنهايت).كما أن سطح المريخ صخري مليء بالبراكين والأودية. ويمتلك الكوكب أيضا حوالي ثلث جاذبية الأرض وجوه أرق يصعب أن يتنفسه البشر. وذكرت “إنسايدر” سابقا أن الإنسان من دون معدات خاصة سيموت في غضون دقائق على الكوكب بسبب الضغط الجوي المنخفض للمريخ.ويريد موسك بناء مدينة بالحجم الكامل على سطح المريخ. وفي عام 2019، قدر الملياردير أن الأمر سيستغرق مليون طن من البضائع لبناء مدينة مكتفية ذاتيا على هذا الكوكب – وهي عملية ستتكلف في أي مكان من 100 مليار دولار أمريكي إلى 10 تريليونات دولار أمريكي، حسب تقدير موسك.وأخبر الملياردير، أندرسون أنه يأمل أن يغتنم الأشخاص الذين سيستعمرون المريخ الفرصة “لإعادة التفكير في المجتمع”.وقال موسك: “أعتقد أن هذا مهم لتعظيم العمر المحتمل للإنسانية أو للوعي. والحضارة الإنسانية يمكن أن تنتهي لأسباب خارجية مثل النيزك العملاق أو البراكين العملاقة أو تغير المناخ الشديد أو الحرب العالمية الثالثة، أو كما تعلم، أي واحد من عدة أسباب”.وأخبر أندرسون أن “سبيس إكس” ستحدد نقطة سعر لتذاكر صواريخ مستقبلية إلى المريخ تكون ميسورة التكلفة نسبيا لمعظم الناس، نقلا عن سعر تذكرة افتراضي يبلغ 100000 دولار أمريكي.وتخطط “سبيس إكس” التي يمتلكها موسك، لبناء مدينة مكتفية ذاتيا في العقود القادمة. ورغم ذلك، أخبر الملياردير أندرسون أنه يتوقع أنه سيموت قبل أن يصبح حلمه حقيقة.وفي عام 2020، قال موسك إنه يأمل في بناء 1000 Starship على مدار 10 سنوات، وخطط لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050. وقال أيضا إن أول إنسان على سطح المريخ قد يهبط في عام 2029.وأخبر أندرسون أنه يتوقع أن تقوم شركة الفضاء بأول إطلاق مداري لها لـ Starship “في غضون بضعة أشهر”، في انتظار الموافقة التنظيمية.وقال موسك: “النجاح ليس مضمونا، لكن الإثارة أكيدة”.