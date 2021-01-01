تفاصيل ..الصين تعلن قرارها بشأن محطتها المدارية الفضائية..

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن بلادها تسعى لتشغيل محطتها المدارية بشكل رسمى العام الجارى، وفقا لتقرير RT .
وحول الموضوع قال رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين، هاو تشون: "تخطط الصين لتنفيذ 6 عمليات إطلاق فضائي سترسل فيها مركبات إلى محطتها المدارية بهدف استكمال بناء المحطة وتشغيلها.. عام 2022 سنطلق 6 مركبات نحو المحطة، وبعدها ستكون عملية بناء المحطة وتجميعها قد اكتملت، ومن ثم ستبدأ عملية تطوير قدرات المحطة".
وأشار تشون إلى أن "مجموعة من رواد الفضاء الصينيين كانت قد عادت من المحطة المدارية الوطنية نحو الأرض يوم السبت 16 أبريل الجاري، وأن الرواد في صحة جديدة".
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