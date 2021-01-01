شركة "سبيس إكس" الأمريكية تطلق دفعة جديدة من أقمار "ستارلينك"

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صورة الخبر: سبيس إكس
سبيس إكس

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخميس 21 أبريل صاروخ "فالكون 9" بدفعة جديدة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم.

وتتضمن الدفعة 53 قمرا صناعيا صغيرا ستستخدم ضمن شبكة الإنترنت الفضائية "ستارلينك".

وقال ناطق باسم الشركة إن الصاروخ أطلق الساعة 13.51 يوم 21 أبريل بتوقيت الشاطئ الأمريكي الشرقي (الساعة 20.51 بتوقيت موسكو) من رأس كانافيرال.

وقد استخدمت مرحلته الأولى لإطلاق 11 صاروخا آخر بدءا من 30 يونيو عام 2020 حين أطلق قمر "جي بي إس" للملاحة الفضائية العسكرية. وقد هبطت المرحلة الأولى لصاروخ " فالكون 9" بعد مرور 9 دقائق من إطلاق الصاروخ على منصة عائمة في المحيط الأطلسي تبعد 650 كلم عن ولاية كارولينا الجنوبية.

يذكر أن الأقمار الصناعية "ستار لينك" تخصص لتأمين الإنترنت الفضائي بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية بوزن حتى 500 كلغ في مدار الأرض.

ويتوقع أن تطلق الشركة 11000 قمر صناعي ستكلفها 10 مليارات دولار. وتقول الشركة إنها ستستطيع ضمان سرعة مرور الإنترنت بمقدار غيغابايت واحد في الثانية.

وسبق للشركة أن أطلقت منذ مايو عام 2019 نحو 2335 قمرا صناعيا تعمل منها في مدار الأرض ما يقارب على 2067 قمرا صناعيا. أما بقية الأقمار فتعطلت أو خرجت من المدار لأسباب تقنية.

المصدر: روسيا اليوم

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