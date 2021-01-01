لتوسيع خدماتها اللوجستية في إفريقيا 4PX تتعاون مع جوميا

اعلنت شركة جوميا (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز JMIA) عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الخدمات اللوجستية العالمية الصينية 4PX لمساعدتها على توسيع نطاق انتشارها في إفريقيا والإستفادة من إمكانيات شركة جوميا في القارة السمراء.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم أولًا في نيجيريا قبل أن يتم توسيعها تدريجيًا إلى كينيا ومصر والمغرب خلال الأشهر المقبلة.
وتعقيبا على هذا التعاون، قال أبورفا كومار، نائب مدير الخدمات اللوجستية: "نفخر بإتاحة تقنياتنا وخدماتنا إلى شركة 4PX وتقديم فرص جديدة للشركات الصينية للنمو والانتشار في السوق الإفريقية. حيث تم تطوير البنية التحتية اللوجستية الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع الأصول المادية والتكنولوجية والشركاء المحليين الأقوياء لتقديم المساعدة والدعم في خطوات التوصيل السلسة عبر البلاد التي نعمل فيها".
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