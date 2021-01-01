أحدث خواص إنستجرام المسؤولة عن المحتوى الأصلي

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › أحدث خواص إنستجرام المسؤولة عن المحتوى الأصلي

صورة الخبر: إنستجرام
إنستجرام

أعلن آدم موسيري، رئيس "إنستجرام"، عن إجراء المنصة تحديثاً للطريقة التي تصنَّف بها المحتوى من أجل زيادة التركيز على المحتوى الأصلى، وفقا لـ البيان الاماراتيه.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اتخذ فيه "إنستجرام" خطوات أخرى لتحفيز المبدعين إلى نشر المحتوى الأصلي على نظامه الأساسي أولاً، بدلاً من إعادة مشاركة المقاطع من "تيك توك" والتطبيقات الأخرى.

وكشف موسيري عن التحديث في مقطع فيديو على "تويتر"، مشيراً إلى أن التغيير يتماشى مع هدف شركة "ميتا" الأوسع المتمثل في تمكين منشئي المحتوى.

وقال: "إذا قمت بإنشاء شيء ما من الصفر، فيجب أن تحصل على المزيد من الامتيازات، مما إذا كنت تعيد مشاركة شيء وجدته من شخص آخر".

وأكد بذل المزيد من الجهد لمحاولة تقييم المحتوى الأصلي بشكل أكثر دقة مقارنةً بالمحتوى المعاد نشره.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحدث خواص إنستجرام المسؤولة عن المحتوى الأصلي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46808

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager