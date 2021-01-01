أحدث خواص إنستجرام المسؤولة عن المحتوى الأصلي

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أعلن آدم موسيري، رئيس "إنستجرام"، عن إجراء المنصة تحديثاً للطريقة التي تصنَّف بها المحتوى من أجل زيادة التركيز على المحتوى الأصلى، وفقا لـ البيان الاماراتيه.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اتخذ فيه "إنستجرام" خطوات أخرى لتحفيز المبدعين إلى نشر المحتوى الأصلي على نظامه الأساسي أولاً، بدلاً من إعادة مشاركة المقاطع من "تيك توك" والتطبيقات الأخرى.



وكشف موسيري عن التحديث في مقطع فيديو على "تويتر"، مشيراً إلى أن التغيير يتماشى مع هدف شركة "ميتا" الأوسع المتمثل في تمكين منشئي المحتوى.

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وقال: "إذا قمت بإنشاء شيء ما من الصفر، فيجب أن تحصل على المزيد من الامتيازات، مما إذا كنت تعيد مشاركة شيء وجدته من شخص آخر".وأكد بذل المزيد من الجهد لمحاولة تقييم المحتوى الأصلي بشكل أكثر دقة مقارنةً بالمحتوى المعاد نشره.