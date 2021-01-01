ميزة ”استطلاع الرأى” في المجموعات من واتساب

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أعلن واتس آب مؤخرًا عن العديد من الميزات الجديدة لتطبيقه، حيث سيتم طرح المجتمعات وردود الفعل على الرموز التعبيرية وتصميم المكالمات الصوتية الجديدة والميزات الأخرى التي أعلنت عنها الشركة قريبًا مع التحديثات القادمة.



وتم رصد كل هذه الميزات بالفعل في العديد من التحديثات التجريبية لمنصات iOS و Android، ولعل ميزة أخرى تم رصدها في الإصدارات التجريبية الأخيرة هي القدرة على إنشاء استطلاع داخل مجموعة، والآن، في أحدث تقرير، شارك WABetaInfo لقطة شاشة لكيفية ظهور ميزة استطلاع مجموعة واتس آب.



ووفقًا للتقرير، إذا لم تقم بالتصويت لخيار في الاستطلاع، فستتمكن من رؤية سؤال الاستطلاع في رسالة متبوعة بالخيارات، وللتصويت، سيتعين عليك تحديد خيار والنقر على زر "تصويت"، وبمجرد التصويت، ستتم مشاركة اختيارك مع المشاركين الآخرين في المجموعة، ويشير التقرير إلى أن استطلاعات الرأي الجماعية والخيارات المتاحة وإجابتك كلها مشفرة من طرف إلى طرف.

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ونظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير، فلا يمكنك إنشاء استطلاعات الرأي أو إرسالها، ومن المعروف أيضًا عدد الخيارات التي يمكن تقديمها للاستطلاع.ووفقًا للتقرير، ستستغرق الميزة بعض الوقت للوصول إلى مرحلة الطرح، وكانت ميزة إنشاء استطلاع جماعي متاحة بالفعل على Facebook Messengers وستتوفر أيضًا على Instagram قريبًا.وحتى الآن، كان خيار إنشاء استطلاع متاحًا فقط لقصص Instagram، باستخدام الميزة الجديدة، ستتمكن من تلقي نتائج في استطلاع من مجموعة مختارة من المستخدمين.