تسريب يظهر مواصفات الهاتف Motorola Moto E32



Motorola Moto E32 Motorola Moto E32

في الأيام القليلة الماضية، تم تسريب، صور رسمية، تكشف عن، التصميم الأمامي والخلفي، للهاتف Motorola Moto E32، والآن ظهر تسريب جديد، يوفر لنا، ورقة المواصفات الكاملة، لهذا الهاتف القادم، حيث سيضم، شاشة منحنية من الجوانب، بمعدل تحديث عال، وسيضم أيضا، بطارية ضخمة، و3 كاميرات خلفية، بالإضافة إلى، معالج اقتصادي، من Unisoc، وذاكرة داخلية، بسعة متوسطة، قابلة للاتساع، حتى 1 تيرا بايت، علما بأن، سعر الهاتف Motorola Moto E32، سيتراوح بين، 150 لـ180 دولارا، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على جميع المواصفات، التي تم تسريبها.



مواصفات الهاتف Motorola Moto E32

معالج تشغيل، هذا الهاتف، سيكون Unisoc T606، وهو مبني على، تقنية 12 نانومتر، ويتكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 1.6 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.6 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، سيكون Mali-G57 MP1، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هاتف Motorola Moto E32، سيعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من موتورولا، وسيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 64 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، أما الإصدار الثالث، فسيضم 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.



شاشة الهاتف Motorola Moto E32، ستأتي من نوع، IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، كما أنها، ستدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، وستحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، من أجل الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والتي ستدعم، التصوير بخاصية HDR، وتسجيل مقاطع فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، هذا الهاتف، سيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بمستشعر، حجمه 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو، ستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، ستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، جودة تصوير الفيديوهات، من خلال الكاميرات الخلفية، ستكون FHD+، أو 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.

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هذا الهاتف، سيصل مع، بطارية ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع (لكن لم يتم، الكشف عن قوته)، وسيتم شحن البطارية، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، بالإضافة إلى أن، Motorola Moto E32، سيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، وسيتميز أيضا، بإمكانية تركيب، شريحتي اتصال، وكارت ميموري MicroSD، بسعة تصل إلى، 1 تيرا بايت، في نفس الوقت، وسيدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم، إصدار Bluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO.الآن وبعد أن، أصبح لدينا، جميع التفاصيل، نأمل أن تخرج، شركة موتورولا، خلال الأيام المقبلة، وتكشف عن، موعد الإعلان الرسمي، وتشوق لأبرز، مواصفات الهاتف Motorola Moto E32، وسنوافيكم بالتفاصيل الجديدة، فور وصولها.