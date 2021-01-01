أسعار و مواصفات هاتف Redmi 10 Power مع المميزات والعيوب



Redmi 10 Power Redmi 10 Power

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت علامة ريدمي التجارية، التابعة لشركة شاومي، عن هاتف جديد، من سلسلة Redmi 10 Series، يدعى Redmi 10 Power، ويأتي مع، مواصفات جيدة للغاية، ولكن بدعم، شبكات الجيل الرابع 4G فقط، حيث يتوفر، هذا الهاتف، بالمعالج Snapdragon 680، وبمستشعر كاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبواجهة المستخدم، MIUI 13، الأحدث من شاومي، ولكن بنظام التشغيل القديم، ويتوفر كذلك، مع بطارية كبيرة جدا، سعتها 6000 ملي أمبير، والأهم من ذلك، هو أنها، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى مميزة، مقارنة بالسعر، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Redmi 10 Power.



مواصفات هاتف ريدمي 10 باور

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت ريدمي، عن هذا الهاتف، يوم 20 أبريل، وستقوم بطرحه للبيع، في جميع دول العالم، قبل نهاية شهر أبريل.



أبعاد الهاتف: يتوفر هذا الهاتف، بارتفاع 169.6 ملم، وبعرض 76.6 ملم، وبسمك عريض نسبيا، يبلغ 9.1 ملم، ومع ذلك، فإن وزنه خفيف، نوعا ما، لا يتخطى، 203 جرامات.

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الشبكة: Redmi 10 Power، يدعم حتى، شبكات الجيل الرابع، 4G LTE، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، مع دعم، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هذا الهاتف الجديد، تأتي من نوع، IPS LCD، وبحجم 6.7 بوصة، وبدقة 1650×720 بكسل، وبجودة HD+، وبسطوع يبلغ 400 شمعة، في البوصة، كما أن، الشاشة محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass 3، وتحتوي على، ثقب كاميرا أمامية، بشكل النوتش.المعالج: معالج تشغيل، هاتف ريدمي 10 باور، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، وهو مصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ويحتوي على، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، أما معالج الرسوميات، فالهاتف Redmi 10 Power، يضم وحدة معالجة GPU، من فئة، Adreno 610.نظام التشغيل: هاتف ريدمي الجديد، يعمل بواجهة المستخدم، MIUI 13، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 11.الذاكرة: هذا الهاتف، يصل مع، ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، مع ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، ويمكن زيادتها، من خلال، فتحة microSD المخصصة.الكاميرات الخلفية: هذا الهاتف، يحتوي على، كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبمستشعر حجمه 26 ملم، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة FHD+ (بدقة 1080 بكسل)، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR، وpanorama، ويوجد بجانبها، فلاش LED أحادي.الكاميرا الأمامية: الهاتف Redmi 10 Power، يتوفر مع، كاميرا سيلفي، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.البطارية: قدمت ريدمي، هاتفها الجديد، مع بطارية ليثيوم بوليمر، بسعة 6000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Redmi 10 Powerالكاميرات الخلفية، تعد بتجربة تصوير، أكثر من رائعة، وذلك بفضل، حجم المستشعر الضخم، والدقة العالية، وجودة تصوير الفيديوهات، المناسبة مع، هاتف بهذا السعر، بالإضافة إلى، خصائص التصوير المميزة، التي يمكنها، التقاط صور، عالية الجودة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.أداء المعالج جيد للغاية، كونه أحد أفضل وأحدث، المعالجات التي تدعم 4G، مما يعني، تشغيل الألعاب برسوميات عالية، وإجراء المهام الثقيلة، بدون سخونة، أو لاج.يصل بجميع المميزات، التي أدرجتها، شركة شاومي، في واجهة MIUI 13، وذلك بالرغم من، أن Redmi 10 Power، لا يعمل، بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، أندرويد 12.البطارية ضخمة جدا، ويمكنها تشغيل الهاتف، لمدة تتخطى 15 ساعة، من الاستخدام المتواصل، ويمكن شحنها، بنسبة 100%، في حوالي ساعتين فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 18 واط.يدعم تركيب، كارت ميموري، بسعة 1 تيرا بايت، بجانب شريحتين اتصال، Nano-SIM، في نفس الوقت.سعة الذاكرة العشوائية، كبيرة جدا، وتساعد المعالج، على تقديم الأداء المنتظر، في هذه الفئة السعرية.توجد على الشاشة، طبقة حماية، من زجاج Gorilla Glass 3، كما أن، معدل سطوعها، مناسب جدا مقارنة، بسعر الهاتف Redmi 10 Power، حيث إنه، يساعد على، تقديم أفضل تجربة رؤية، حتى في، الأماكن منخفضة الإضاءة، أو تحت ضوء الشمس المباشر.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، في الخلف، لفتح القفل، عن طريق أصابع اليد، ويحتوي أيضا، على مستشعر Face Unlock، مدمج في، الكاميرا الأمامية، لفتح القفل، عن طريق الوجه، كما أنه، يدعم مستشعرات التسارع، والقرب، والدوران.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، ويدعم أيضا، خاصية Infrared port، والراديو FM.عيوب الهاتفعلى الرغم من، أن الهاتف Redmi 10 Power، يدعم تقنية الشحن السريع، بقوة 15 واط، إلا أن، علبة الشراء، ستتضمن شاحنا، بقوة 10 واط فقط، وهذا يعني، أنك ستحتاج إلى، شراء الشاحن، بشكل منفصل، من أحد المتاجر المعتمدة.تصميم الشاشة قديم، وجودتها ضعيفة، مقارنة بالمنافسين، وذلك لأن هناك، هواتف منافسة، تضم شاشة، بتصميم الثقب، وبجودة FHD+.دقة الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، في هذه الفئة السعرية، ولكن جودة تصوير الفيديوهات جيدة، وهي نفس الجودة، التي تدعمها، جميع الهواتف المنافسة، والتي تدعمها، الكاميرات الخلفية.يدعم إصدارا قديما، من البلوتوث، Bluetooth 5.0، ولا يدعم، خاصية NFC.يعمل بنظام التشغيل القديم، وذلك بالرغم من، وصول هواتف منافسة، بنظام Android 12، مثل الهاتف Realme Q5i، الذي وصل بنفس السعر تقريبا.سعر الهاتف Redmi 10 Powerسعر الهاتف Redmi 10 Power، يبلغ حوالي، 195 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.