لنكولن تكشف عن “ستار” الاختبارية الكهربائية



ستار ستار

ككشفت لنكولن عن سيارتها الاختبارية الكهربائية Star أو “النجم” التي تظهر “الوجه الجديد الديناميكي الآسر” للمستقبل في لنكولن.



تحاول لنكولن ستار إسقاط الضوء على مجموعة من ميزات الراحة والأداء والفخامة من الجيل التالي، وتعرض الطابع الحيوي لسيارات لنكولن من خلال الخطوط البسيطة والإضاءة الخارجية المستقبلية المتصلة في الأمام والخلف. وتبدو الداخلية أشبه بقاعة رجال أعمال مع مقاعد خلفية بتصميم ملفوف، ويحصل الصف الأول على شاشة بالعرض الكامل لعرض كل ما يحتاجه السائق والراكب من محتويات ترفيهية أو معلومات متعلقة بالسيارة والرحلة.



قال جيم فارلي ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد المالكة لعلامة لنكولن “هذا مثال ساطع لما يحدث عندما نجمع بين رفاهية لينكولن والهندسة الكهربائية المرنة لخلق تجارب لا يمكن تصورها للعملاء. يمكننا حقاً إحداث ثورة في كيفية تفاعل الأشخاص مع العلامة التجارية وتوسيع نطاقها عبر مجموعة مثيرة من المنتجات التي تدفع لينكولن إلى العصر الرقمي المتصل”.

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توفر السيارة بينة بطارية مدمجة تسمح للمصممين بأخذ حرية كبيرة في التصميم الداخلي والخارجي، وفقاً للنكولن ، تستخدم السيارة هندسة تسمح بتوفير أنظمة الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي الذي يتماشى مع المركبات المماثلة في فورد، وتطمح لنكولن لرفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 50% من مجموعتها في 2026. ولتحقيق ذلك ستقدم ثلاث سيارات جديدة تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول عام 2025 مع واحدة رابعة ستتبعها بحلول نهاية عام 2026.تلمح لنكولن ساار إلى بعض ما يمكن توقعه من تلك السيارات الإنتاجية، وقال أنتوني لو كبير المصممين الجدد في فورد “تعمل الكهرباء على إزالة العديد من قيود تصميم السيارات التقليدية مما يسمح لنا بإعادة تصور ما يمكن أن تكون عليه السيارة. لينكولن ستار هي دراسة للتجارب والموضوعات التي تدفع حدود تصميم لينكولن، وهي مجرد البداية”.