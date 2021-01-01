لنكولن تكشف عن “ستار” الاختبارية الكهربائية

ككشفت لنكولن عن سيارتها الاختبارية الكهربائية Star أو “النجم” التي تظهر “الوجه الجديد الديناميكي الآسر” للمستقبل في لنكولن.
تحاول لنكولن ستار إسقاط الضوء على مجموعة من ميزات الراحة والأداء والفخامة من الجيل التالي، وتعرض الطابع الحيوي لسيارات لنكولن من خلال الخطوط البسيطة والإضاءة الخارجية المستقبلية المتصلة في الأمام والخلف. وتبدو الداخلية أشبه بقاعة رجال أعمال مع مقاعد خلفية بتصميم ملفوف، ويحصل الصف الأول على شاشة بالعرض الكامل لعرض كل ما يحتاجه السائق والراكب من محتويات ترفيهية أو معلومات متعلقة بالسيارة والرحلة.
قال جيم فارلي ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد المالكة لعلامة لنكولن “هذا مثال ساطع لما يحدث عندما نجمع بين رفاهية لينكولن والهندسة الكهربائية المرنة لخلق تجارب لا يمكن تصورها للعملاء. يمكننا حقاً إحداث ثورة في كيفية تفاعل الأشخاص مع العلامة التجارية وتوسيع نطاقها عبر مجموعة مثيرة من المنتجات التي تدفع لينكولن إلى العصر الرقمي المتصل”.
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