زياده الأسعار يضرب سيارات بايك X7 موديل 2022



بايك X7 بايك X7

أعلنت شركة بودي جروب، الوكيل الحصري للعلامة التجارية بايك في مصر، عن ارتفاع سعر سيارتها بايك X7 موديل 2022 ، بقيمة 37 ألف جنيه.



وصعد سعر بايك X7 موديل 2022 “Premium” بنحو 710 ألف جنيه، مقارنة بـ 673 ألف جنيه سابقًا .



مواصفات بايك X7 موديل 2022

وتتميز السيارة بايك X7 موديل 2022 بسعة محرك 1500 سي سي تربو رباعي الأسطوانات، يولد قوة 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة من 7 سرعات، يُمكن السيارة من التسارع من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، لتبلغ السيارة سرعتها القصوى 175 كم/ساعة، وذلك بمعدل استهلاك وقود 6.8 لتر عند قطع السيارة مسافة 100 كم.

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وتأتي السيارة بايك X7 موديل 2022 بمجموعة من وسائل الأمان والسلامة، منها عدد 2 وسائد هوائية، وأنظمة فرامل متعددة، وحساسات ركن خلفية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية.كما تتوفر بالسيارة مجموعة من الأنظمة المساعدة فى القيادة APA Smart ، ونظام ذاتي لركن السيارة، نظام القيادة الذاتي فى الطرق المزدحمة، ونظام IACC لتثبيت السرعة وتحديد وجهة المركبة دون الإمساك بعجلة القيادة.كما دعمت X7 بالعديد من الكماليات منها مصابيح أمامية Galaxy LED مع إضاءة نهارية، وفتحات تهوية أمامية، ومقابض ذكية مخفية، ومرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، بالإضافة إلى شاشة وسائط 12.3 بوصة، وشاشة معلوماتية ، وشاشة تحكم بتكييف السيارة.