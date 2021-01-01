زياده الأسعار يضرب سيارات بايك X7 موديل 2022

أعلنت شركة بودي جروب، الوكيل الحصري للعلامة التجارية بايك في مصر، عن ارتفاع سعر سيارتها بايك X7 موديل 2022 ، بقيمة 37 ألف جنيه.
وصعد سعر بايك X7 موديل 2022 “Premium” بنحو 710 ألف جنيه، مقارنة بـ 673 ألف جنيه سابقًا .
مواصفات بايك X7 موديل 2022
وتتميز السيارة بايك X7 موديل 2022 بسعة محرك 1500 سي سي تربو رباعي الأسطوانات، يولد قوة 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة من 7 سرعات، يُمكن السيارة من التسارع من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، لتبلغ السيارة سرعتها القصوى 175 كم/ساعة، وذلك بمعدل استهلاك وقود 6.8 لتر عند قطع السيارة مسافة 100 كم.
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