أبو الفتوح : قريباً.. Bmw تعود للسوق المصرية من جديد



أبو الفتوح أبو الفتوح

لأكثر من عام ونصف أتابع بقوة يوماً بيوم الأحداث الدراماتيكية لنقل وكالة Bmw من وكيلها السابق البافارية لتنتقل بشكل أغضب العملاء وأفرح المتنافسين.



وطوال هذه الفترة لم أكتب حرفاً عن هذه الدراما العبثية والغير مفهومة؛ فتارة تنتشر أخبار عن وجود خلافات حادة بين الوكيل الجديد والقديم، وتارة أخرى تنتشر أخبار عن أن الوكيل الجديد لن يعتمد على أي خدمات أو مراكز خدمة أو مصنع أو صالات عرض تخص الشركة البافارية.



وتارة ثالثة نسمع عن أن هناك اتفاق نهائي بدمج الشركتين…

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أحاديث وأقاويل مبعثرة هنا وهناك..نتج عنها فترة طويلة من الضباب استمرت لأكثر من عام ونصف، خسر عملاء Bmw خلالها حصولهم علي خدمة متميزة في ظل المعاناة من نقص قطع الغيار، وتأثر خدمات الصيانة، وهو ما دفعهم لمراسلة الشركة الأم في ألمانيا والتواصل معها ورفع العديد من الشكاوى لسرعة حل الأزمة.وخلال هذه الفترة خسر السوق علامة مميزة يعشقها الوليد في بطن أمه، غابت عنه بعد انتهاء وكالة البافارية ومنع استيراد العلامة الألمانية في سوق الاستيراد الموازي.غابت رغم عشق المصريين لها..مجموعة البافارية للسيارات الوكيل السابق لعلامة BMWولكن اليوم أستطيع أن أتحدث وبكل ثقة عن انتهاء الأزمة..وسيتم الإعلان قريباً جداً عن بدء عودة نشاط المعشوقة BMW للسوق المصرية.كما أتمني وأنتظر أن أرى عودة التجميع مرة أخرى؛ فنحن بحاجة ماسة لمثل هذا المصنع الضخم ذو الإنتاج المتميز من جديد خاصة مع احتياج الدولة لهذه الأنشطة الاقتصادية المميزة.لن أتحدث عن تفاصيل كثيره أعلمها جيدا..سأترك اللاعب الجديد يعمل في هدوء؛ لتتم الصفقة بدون أي ضغوط، وسأنتظر الإعلان الرسمي عن كل التفاصيل الخاصة بوكالة Bmw التي حيرت الجميع طوال عام ونصف.