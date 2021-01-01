شاهد كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً

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كيا سبورتاج 2023

بعد إعلان شركة كيا لإطلاق سيارتها كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ أطلقت شركة الجبر في السعودية الجيل الجديد من السيارة في مدينة الرياض، حيث تنتظر السوق المصرية دورها في نسختها من أحدث إصدارات العلامة الكورية.

محرك كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً
وبحسب المواصفات التي أعلنتها شركة كيا للسيارة في الأسواق الكورية والأوروبية؛ فتتوفر السيارة الـ SUV الجديدة كيا سبورتاج 2023 بثلاثة اختيارات من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر، يولد قوة 159 حصاناً، ينقل الحركة للعجلات عبر منظومة جر أمامي، ليصل استهلاك السيارة من الوقود إلى 14.7 لتر لكل 100 كم، بينما يأتي الاختيار الثاني بمنظومة دفع رباعي تستهلك وقود بمتوسط 13.8 لتر/100 كم، أما المحرك الثالث فتبلغ سعته 1.6 لتر، وترتفع قوته الحصانية إلى 180 حصان، بينما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 16.1 لتر لكل 100 كم.

بينما يتميز الشكل الخارجي للجيل الجديد بمصابيح LED أمامية، ومصابيح نهارية، ومصابيح خلفية، مع مصدات معدلة، بينما تقف السيارة على جنوط بقياسات تتراوح ما بين 17 إلى 19 بوصة.

مواصفات الأمان والسلامة في كيا سبورتاج 2023
طورت شوكة كيا من أنظمة الأمان في نسختها الجديدة من سبورتاج لتحصل على نظام تثبيت السرعة (ACC)، نظام التحذير في المناطق العمياء (BSM)، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية.

تجهيزات الرفاهية في كيا سبورتاج 2023
أما عن التقنيات في المقصورة الداخلية؛ فتبدأ بعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة، وتصميم جديد الكونسول الأوسط، بالإضافة إلى نظام ترفيهي يتكون من شاشة معلومات تعمل باللمس بمقاس 12 بوصة وبلوتوث ومخرج USB، كما تدعم الفئات الأعلى تجهيزاً أنظمة برناج الهاتف للسيارة بنوعيها أندوريد أوتو وأبل كار بلاي مع إمكانية الشحن لاسلكياً.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق النسخة الجديدة في مصر خلال صيف العام الجاري، بينما يبدأ سعر السيارة في السعودية من 95.448 ريال.

المصدر: Egypt Automotive

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