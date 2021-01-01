زيادة جديدة على أسعار MG6 موديل 2022 في السوق المحلي



أسعار MG6 أسعار MG6

شهدت الفترة الماضية تقديم زيادة رسمية من الوكيل المحلي على أسعار سيارة MG6 (ام جي 6) موديل 2022، حيث بلغت هذه الزيادة 25 ألف جنيه، وبذلك أصبحت الأسعار الرسمية من الوكيل لفئات هذا الموديل من السيارة معلنة كالتالي:



- فئة أولى من 370 إلى 395 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 390 إلى 415 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 395 إلى 420 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه الفئات تشترك في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:- وسائد هوائية امامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح هالوجين أمامية.-سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء.- نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 8 بوصة باللمس.- فرش داخلي من القماش.