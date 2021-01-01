تعرف على مواصفاته وسعر هاتف إنفينكس Hot 11 الجديد كليًا ..



إنفينكس Hot 11 إنفينكس Hot 11

بالتزامن مع إطلاق هاتف إنفينكس Hot 11 الجديد كليًا اليوم الخميس، فقد يرغب البعض في معرفة مواصفاته وأسعاره إذا تم إطلاقه في السوق المصري قريبًا.



بانر شركة رووك داخل الأخبار

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وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” مواصفات هاتف إنفينكس Hot 11 الجديد وأسعاره بعد إطلاقه في السوق الهندي.

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مواصفات هاتف إنفينكس Hot 11 الجديدالشاشةتأتي الشاشة من نوعIPS LCD بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9 وسطوع يصل إلى 550 شمعة.المعالجكما يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T610 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 1.8 جيجا هيرتز.وكذلك فإن دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، كما أن المعالج الرسومي هو Mali-G52 MP2.الذاكرةيأتي الهاتف بمساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام، أما الرامات فهي من نوع LPDDR4X والذاكرة من نوع eMMC 5.1.الكاميرابانر هيرمس داخل الأخباريحتوي الهاتف على كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps.بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف يحتوي أيضًا على كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0، والثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل.يشار إلى أن الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps.الصوتيدعم هذا الهاتف سماعات Stereo خارجية، وكذلك منفذ السماعات الـ3.5 مللي.الأمانكما يدعم الهاتف بصمة الإصبع موجودة على زر الباور، وكذلك تقنية Face Unlock.البطاريةعلاوة على ذلك فإن الهاتف يأتي ببطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type C.وألوانه هي الأخضر والأسود والذهبي.السعرأعلنت الشركة أن سعر الهاتف للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام 110 يورو أو 120 دولار، أي حوال 2200 جنية مصري.