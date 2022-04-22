أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 22-4-2022

أظهرت آخر تحديثات على شاشات التداول اللحظية استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 22 إبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، على نفس الأسعار الختامية لمستويات أمس،داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت،ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار العملات في بنك مصر
وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-4-2022 في مصر
وفي بداية التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.
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