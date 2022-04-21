سعر نفط عُمان ارتفع 58 سنتًا ليسجل 106.12دولار للبرميل

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر نفط عُمان ارتفع 58 سنتًا ليسجل 106.12دولار للبرميل

صورة الخبر: اسعار النفط
اسعار النفط

بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر يونيو القادم 106.12دولار، حيث شهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 58 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 105.54 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 91.96 دولارا للبرميل مرتفعًا بمقدار 8.34 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وقالت مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، إنها تعارض الحظر المفروض على إمدادات النفط والغاز من روسيا.
وجاء تصريح لوبان خلال مناظرة ضد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، حيث أكدت لوبان أنها توافق "على جميع العقوبات التي فرضت على رجال الأعمال والمصارف الروسية"، مضيفة "أنا اعترض فقط على حظر البترول والغاز الروسيين".

وأشارت إلى أن حظر إمدادات الطاقة من روسيا "ليس المنهاج الصحيح، فهذا الأمر سيلحق الضرر بالشعب الفرنسي، ونتائج هذا الحظر كارثية على الأفراد والشركات في فرنسا".

وفي المقابل، قالت لوبان إن "العدوان الذي تعرضت له أوكرانيا غير مقبول"، معربة عن تعاطفها مع الشعب الأوكراني ودعمها لجهود ماكرون لحل الأزمة.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر نفط عُمان ارتفع 58 سنتًا ليسجل 106.12دولار للبرميل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55876

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager