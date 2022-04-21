أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22إبريل 2022، ارتفاعا في سعر أونصة الذهب، حيث بلغ 1949 دولار بزيادة قدرها 6 دولارات عن أسعار أمس فى تداولات بورصة السعودية حيث كانت سعر الاوقية 1943 دولارا في بورصة الأسواق السعودية.



ويعد الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وينظر إليه على أنه تحوط ضد زيادة التضخم ، ويتأثر سعر الذهب عالميًا بمدى رفع وخفض قيمة الدولار، حيث يكون في علاقة عكسية بين الذهب وسلة العملات العالمية، مثل: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، وغيرها من العملات، فكلما ارتفعت قيمة العملات انخفض سعر الذهب عالمياً، بينما إذا تراجعت قيمة العملات ارتفع سعر الذهب، في حين أن السوق المحلي بالمملكة يتأثر طرديا بالسوق العالمي.



اسعار الذهب فى السعودية صباح الجمعة 22 ابريل 2022

وحقق سعر جرام الذهب عيار (24) في المملكة، نحو 234.98 ريال (62.65 دولار)

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وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 فى صباح اليوم 215.40 ريال 57.44 دولاروسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية 205.61 ريال (54.82 دولار)وبلغ سعر جرام الذهب عيار (18) نحو 176.24 ريال (46.99 دولار)اسعار الذهب الاقتصادى والاوقية والجنيه فى السعودية اليوم الجمعة 22 ابريل 2022وجاء سعر جرام الذهب الاقتصادى عيار 14 فى السعودية 137.07 ريال 36.55 دولار.وسجلت أوقية الذهب 7308 ريال (1949دولار)، في حين سجل سعر أونصة الذهب شراء 7,312.50 ريال 1,950.00 دولار.وجاءالجنيه الذهب عيار 21 نحو 1645 ريال (438.58 دولار).